Deportes Quindío gana el Torneo 2026-II y asciende a la primera división
El equipo Cuyabro venció en el marcador global de la final 3-1 al Boca Juniors de Cali.
Deportes Quindío está de vuelta a la primera división del fútbol colombiano. El equipo de Armenia regresa a la máxima categoría del país tras coronarse campeón del segundo semestre del torneo de ascenso, venciendo en la final a Boca Juniors de Cali.
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Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...