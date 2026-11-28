José Lloreda anotó el gol del empate en el juego de vuelta de la final / Instagram: Deportes Quindío.

Deportes Quindío está de vuelta a la primera división del fútbol colombiano. El equipo de Armenia regresa a la máxima categoría del país tras coronarse campeón del segundo semestre del torneo de ascenso, venciendo en la final a Boca Juniors de Cali.

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