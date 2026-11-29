Atlético Nacional se llevó un punto de su visita a Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, en juego por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales. El compromiso en la capital del país concluyó empatado 1-1.

La visita abrió el marcador a los 44 minutos, luego de una mano de Helibelton Palacios al interior del área, la cual sancionó el árbitro Bismarks Santiago, luego de la revisión del VAR.

Alfredo Morelos, autor del gol del equipo antioqueño, destacó, en diálogo con la prensa, el punto conseguido en la capital del país. “Dichoso del grupo de sostener el resultado, vamos a casa, con nuestra gente y juntos hasta el final para llegar a la final”, comentó.

Cuando se pensaba que el cobro desde el punto penalti podría asumirlo James Rodríguez, el delantero cordobés terminó pateando, un remate bien ejecutado que se hizo inatajable para Andrés Mosquera Marmolejo, pese a adivinar la dirección del disparo.

Sobre cómo decidieron quién pateaba, Morelos comentó: “Él y yo, lo que nos toque patear siempre hablamos, él dijo que me lo iba a dar. Siempre ese compañerismo está ahí. Si lo patea él o yo, era igual. La idea es que se marcó y nos llevamos un punto a casa”.

Alfredo Morelos ha disputado 14 partidos con Nacional en el presente campeonato, con un saldo de siete anotaciones y dos asistencias.