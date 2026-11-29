Independiente Santa Fe y Atlético Nacional empataron 1-1 en juego por la tercera fecha del Grupo A, de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El partido resultó bastante emocionante y entretenido, de ida y vuelta.

Los goles del encuentro fueron obra de Alfredo Morelos, en lanzamiento desde el punto penalti, para Nacional, y de Emerson Rivaldo Rodríguez, tras una gran resolución después de un buen desborde por la banda derecha.

Hugo Rodallega, principal referente del cuadro Cardenal, elogió lo que fue el desarrollo del juego en Bogotá y valoró el punto, pensando en lo que será el encuentro del próximo miércoles entre ambos equipos en Medellín.

“Estas son las finales, son dos equipos que aspiran a ganar el título, dos equipos que se preparan para eso. Quedó demostrado que cuando se juega mano a mano entre dos equipos grandes sucede este gran espectáculo”, mencionó Rodallega.

El atacante de 41 años celebró el punto conseguido: “El punto es bueno, nos vamos con la ilusión de ir a Medellín a buscar los tres puntos. Cada partido toca pensar en sumar de a tres; sin embargo suceden este tipo de situaciones, es fútbol y la cosa todavía está muy pareja”.

Finalmente, aseguró que el equipo se encuentra fortalecido física y mentalmente para lo que viene: “El equipo físicamente está bien, mentalmente también, estamos fuertes. Hay un grupo bastante unido, ustedes vieron que la garra y el corazón que siempre identifica a Santa Fe se mostró acá, ante un gran rival. El miércoles vamos a ir igual, mentalizados”.

Atlético Nacional lidera, parcialmente, el Grupo A con 5 puntos, seguido de Santa Fe, que suma 4 unidades. Medellín tiene 3 puntos y Once Caldas, 1, estos dos se enfrentarán este domingo en el Estadio Atanasio Girardot.