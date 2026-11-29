Atlético Nacional empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. Después del encuentro, el arquero Franco Armani habló en zona mixta, donde explicó la dificultad del encuentro y el nivel al que jugó el conjunto Cardenal.

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“Un poquito con bronca, porque habíamos arrancado con diferencia, obviamente ganando 1-0, teniendo en el primer tiempo el control de la pelota. Es lo que buscamos en cada cancha: salir a jugar”, expresó Armani.

El guardameta también destacó la reacción del conjunto cardenal después del descanso y la manera en que Nacional logró responder ante la presión del equipo local. Para Armani, el equipo estuvo bien ubicado en el tramo final del encuentro y consiguió contrarrestar los ataques de Santa Fe.

“En el segundo tiempo, obviamente con la necesidad del rival, más que eran locales, trataron de buscar el empate y ganar. Nosotros tuvimos la altura en el segundo tiempo y al final estuvimos bien parados, contrarrestando al rival”, agregó.

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Finalmente, Armani valoró el punto conseguido en El Campín, aunque dejó claro que el objetivo ahora será preparar el siguiente compromiso, nuevamente frente a Santa Fe, pero esta vez en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

“Hay que valorar el punto de una cancha difícil, contra un rival complicado. Ahora, a preparar el partido allá en Medellín”, concluyó.