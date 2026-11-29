Manizales

Las directivas de Cotelco, capítulo Caldas, sugieren compensar con otra oferta si se cancela la temporada taurina y la cabalgata en enero de 2027. Explican que prohibir las corridas representaría un golpe para el sector, ya que alrededor del 35 % de la ocupación hotelera durante la feria corresponde al público que asiste a dichos eventos.

Ante el avance de las restricciones legales y la incertidumbre sobre la realización de las corridas, Juan Pablo Alba, director ejecutivo de la entidad, ha planteado que el debate no debe enfocarse en reemplazar la tauromaquia, sino en estructurar estrategias y eventos alternativos para recuperar la ocupación hotelera.

“Calculamos una derrama económica bastante importante porque la ocupación hotelera es toda esa semana. Será un vacío significativo, aunque esperamos el pronunciamiento del Consejo de Estado y las instancias necesarias para que tengan en cuenta la cultura ciudadana y el desarrollo económico de la ciudad”, señala Alba.

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En esa misma línea, se refiere a la cabalgata, evento que apoya afirmando que ha cumplido con todas las condiciones necesarias para que los caballos estén en óptimas condiciones. “Se cancela otra actividad que genera grandes ganancias. Vemos cómo desde la alcaldía intentan ayudar para que se realice en total normalidad, lo que representa la llegada de unos 2.400 visitantes, y les decimos a los organizadores que cuentan con Cotelco”.

Desde sectores animalistas y del Concejo de Manizales han señalado que, según comunicaciones del propio gremio y de otras entidades locales, no existe un estudio investigativo riguroso que demuestre exactamente qué porcentaje de los huéspedes de los hoteles asisten exclusivamente a la plaza de toros, argumentando que el turismo general de la feria ha seguido creciendo pese a la caída en la asistencia taurina.