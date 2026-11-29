Chinchiná

El procedimiento policial se desarrolló en la vereda El Trébol, zona rural en Chinchiná (Caldas), donde en medio de actividades de registro, uniformados evidenciaron que un ciudadano registraba un requerimiento de localización emitido por la fiscalía sexta especializada – estructura de apoyo de Risaralda.

“La Policía Nacional logró la captura de un hombre de 47 años requerido mediante circular azul de Interpol por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. A través del dispositivo electrónico PDA, se descubrió el requerimiento”, indica el teniente coronel Iván Mesa, comandante de la Policía Caldas.

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Tras verificar y confirmar la información, los uniformados hicieron efectiva la captura del ciudadano y lo dejaron a disposición de la autoridad judicial competente. Posteriormente, una vez finalizadas las respectivas audiencias, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“En Caldas no hay refugio para quienes pretenden evadir la justicia. La policía continuara fortaleciendo las acciones de prevención, registro y control en los 25 municipios del departamento, con el propósito de identificar y poner a poner a disposición de las autoridades competentes a las personas que registren requerimientos judiciales reafirmando el compromiso de seguridad”, concluye el comandante Mesa.