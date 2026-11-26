Manizales

Los organizadores de la cabalgata en la capital del departamento de Caldas lamentan la decisión de no realizar la tradicional actividad que se ha desarrollado durante la feria, el abogado representante de la Asociación de Caballistas de Caldas y el Club 20-30, Carlos Arias, explica que cuestionan la viabilidad desde el punto de vista jurídico de algunas medidas recordando que habían presentado una apelación al respecto.

“Durante muchos años, Asdecaldas y el club han trabajado por fortalecer los protocolos de protección animal, la atención veterinaria y controles durante el recorrido. No cuestionamos la necesidad de proteger a los caballos, cuestionamos la proporcionalidad, por eso presentamos un recurso de apelación para que el tribunal revisara las disposiciones, también solicitamos que el recurso se concediera en efecto suspensivo para que se mantuvieran los mecanismos de protección ya implementados mientras se resolvía en segunda instancia”, explica el abogado Arias.

El abogado Arias indica que no se trata de escoger entre las tradiciones y el bienestar animal, sino de encontrar un equilibrio que permita proteger a los caballos, respetar las manifestaciones culturales y mantener las actividades sociales y económicas asociadas al evento.

Le puede interesar: Asamblea de Caldas aprueba empréstito por $ 100.000 millones para reconstrucción del departamento

“Las tradiciones culturales deben evolucionar, pero no significa imponer condiciones que terminen imposibilitando su realización. Esperamos que el tribunal examine nuestros argumentos y brinden soluciones jurídicas y, técnicamente, viables para el futuro de esta tradición. Frente a las pruebas de alcoholemia, estamos de acuerdo con la prevención, pero refutamos que se obligue a todos los jinetes a practicarlo en un punto del recorrido”.

Añade que en celebraciones anteriores se había implementado controles en diferentes sectores con acompañamiento de las autoridades, considera que deben evaluarse si es más eficaz fortalecer ese sistema o concentrar a todos los participantes en un solo lugar. Expresa que la prevención no se mide por la cantidad de controles, sino por la capacidad real de evitar situaciones de riesgo.

Invitación a no cancelar la cabalgata

Por su parte, John Hemayr Yepes, concejal animalista de la ciudad, quien lideró la acción popular para prohibir el consumo de licor en la cabalgata, invita a los organizadores realizar la actividad, explica que no hay necesidad de beber alcohol mientras exhiben a los equinos por las principales avenidas de esta capital.

“Hemos realizado una veeduría desde el 2007 tomando pruebas de irregularidades que se han expuesto en debates de control político, pero el epicentro se da desde el 2023 cuando generamos una acción popular en la que demostramos cómo ese cúmulo de evidencias y después de 3 años de audiencias, se termina con la respuesta del juzgado de que los principales inconvenientes se generan, en su mayoría, producto del alcohol”.

El cabildante explica que en un principio, su intención fue cancelar la cabalgata, pero el organismo judicial señaló que era una petición exagerada, no obstante, al analizar cuáles eran las anormalidades, descubrió que el origen provenía del consumo de licor.

Se estimaba que para la cabalgata de la Feria de Manizales para 2027 participaran, aproximadamente, 1.300 jinetes provenientes de varias partes del país.