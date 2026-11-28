Fotos: archivo y pieza gráfica de la campaña para prevenir el uso de pólvora emitida por la Alcaldía de Manizales.

Manizales

En el lanzamiento oficial de la campaña de prevención contra el uso de la pirotecnia ‘Esta Navidad, la pólvora no está invitada’, funcionarios de la Alcaldía de Manizales recordaron la importancia de no manipular estos elementos que pueden provocar lesiones irreversibles. El objetivo es reducir el número de lesionados respecto a la temporada 2025-2026, cuando se registraron 16 personas quemadas.

David Gómez, secretario de Salud de la capital caldense indica que ya hay dos personas quemadas antes de iniciar la época decembrina. “Hacemos énfasis que la mayoría de los quemados son adultos, pero más de la mitad son aquellos que no la manipulan, el mayor control es la sociedad, no invitemos la pólvora. Desafortunadamente se han registrado dos quemados porque es utilizada en eventos deportivos y sociales. Por ley nacional, iniciamos un análisis con el Sistema de Vigilancia de Salud Pública (Sivigila) el 1 de diciembre hasta mediados de enero, la misión es disminuir la cifra”.

El funcionario recalca que los prestadores de salud están obligados a atender una emergencia relacionada con la pólvora. Recuerda a la ciudadanía reportar la venta o uso no permitido de elementos pirotécnicos a la línea 123. “Cuando la ciudadanía se empodera por el riesgo que se genera, es una de las mejores formas de control para vitar quemaduras”.

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Según los reportes oficiales, las quemaduras de primer y segundo grado son las más comunes en la época de fin de año, aunque las de tercer grado que comprometen amputaciones, pérdida de visión y capacidad auditiva, son menores, el peligro es latente.

Los controles de las autoridades se enfocarán en la alborada (1 de diciembre), el Día de las Velitas (7 y 8 de diciembre), Navidad (24 y 25 de diciembre) y fin de Año (31 de diciembre y 1 de enero), fechas que concentraron 12 de los 16 casos de la temporada anterior.