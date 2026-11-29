Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La empresa Air-e Intervenida anunció una jornada de trabajos de mantenimiento, adecuación y modernización de la infraestructura eléctrica para este lunes 30 de noviembre en Barranquilla y varios municipios del Atlántico, por lo que se presentarán suspensiones programadas del servicio de energía en diferentes sectores.

En Barranquilla, las intervenciones se concentrarán en el barrio Riomar, donde personal técnico realizará el cambio de elementos eléctricos subterráneos entre las calles 96 y 100, desde las carreras 58 hasta la 65. Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

De igual manera, en el sector de Villa Carolina se ejecutará la reposición de postes en la carrera 75, entre las calles 85 y 85B, en el horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Trabajos en Juan de Acosta y Soledad

En San José de Saco, jurisdicción de Juan de Acosta, Air-e Intervenida realizará labores de poda preventiva para retirar ramas cercanas a las redes eléctricas y reducir el riesgo de afectaciones en el suministro.

Debido a estos trabajos, estarán sin energía entre las 8:10 de la mañana y las 3:25 de la tarde los sectores comprendidos entre las calles 1 y 9, desde la carrera 4 hasta la carrera 11.

Adicionalmente, se adelantarán trabajos de reposición de postes entre las 8:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde, que afectarán el suministro en Santa Lucía, vía a Santa Rosa, y Las Compuertas, específicamente en el albergue de la Gobernación.

Por otra parte, en Soledad se realizarán adecuaciones de redes y maniobras eléctricas entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Durante este periodo se suspenderá el servicio en Villa Carmen 1, urbanización El Parque, Moras Norte, Villa Selene, Don Bosco IV, San Bernardo, Si Nos Dejan, Ciudad Salitre, Ciudad Can Bell, Ciudad Paraíso, San Vicente, San Vicente III, Candelaria I, Villa Sol, Villa María, Villa Mónica, Prado Soledad y Villa del Rey II.

También se verán afectados sectores de Villa del Rey, entre ellos los comprendidos entre la calle 35, desde la carrera 5 hasta la carrera 5D, y las calles 33A a 33C, entre las carreras 4C y 4E. La jornada incluirá igualmente a Los Almendros y Los Almendros Etapa 3.

Galapa tendrá suspensión de energía por obras en nuevo circuito

En Galapa, la compañía continuará con la construcción del nuevo circuito Caracolí 7, proyecto con el que se busca beneficiar a más de 2.000 usuarios y fortalecer la infraestructura eléctrica del municipio.

Para avanzar en esta obra, será necesario suspender el suministro de energía entre las 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, Barrio Arriba, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, Barrio Abajo, Camagüey y Las Mercedes.

También estarán incluidos los sectores de la carrera 21A, en la trocha Galapa-Soledad, además de fincas y zonas aledañas a la carretera El Anón.

A estas labores se suman otras adecuaciones eléctricas programadas entre las 6:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde, que impactarán a los barrios 12 de Septiembre, La Florida, Mohán, Arriba, El Carmen, Paraíso, Las Mercedes, San Roque, Centro, Abajo, Camagüey, Los Almendros, Gerlein, Pueblito Nuevo, Cruz Jubileo, San Francisco, La Candelaria, La Candelaria II, La Esperanza, Las Petronitas, Los Carruajes y Manga del Pital.

Asimismo, se presentarán interrupciones en sectores y fincas ubicados en inmediaciones de la vía hacia Soledad.

Air-e Intervenida señaló que estas intervenciones hacen parte de su plan de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en el Atlántico, con el propósito de mejorar las condiciones de prestación del servicio y brindar mayor confiabilidad a los usuarios.

La empresa recomendó a los usuarios de los sectores mencionados tener en cuenta los horarios establecidos y tomar las medidas necesarias durante el desarrollo de los trabajos.