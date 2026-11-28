Las jugadoras de Australia saludan a Linda Caicedo al final del partido contra Colombia. (Photo by Mark Nolan/Getty Images) / Mark Nolan

En la madrugada de este sábado (hora colombiana), ante 24.977 espectadores, la Selección Colombia femenina cayó 3-1 en su visita a Australia, en el primero de dos compromisos amistosos entre ambos equipos, en territorio oceánico.

Alanna Kennedy sorprendió rápidamente a Colombia, abriendo el marcador a los 10 minutos del encuentro; sin embargo, Linda Caicedo igualó las acciones a los 15, luego de una gran acción de la figura del Real Madrid.

No obstante, las dirigidas por Ángelo Marsiglia dieron ventajas en el complemento, especialmente en zona defensiva. Katherine Tapia salió mal a un despeje y Daniela Arias terminó enviando la pelota en su propia puerta a los 59 minutos. Dos minutos más tarde, Caitlin Foord decretó el 3-1 definitivo a los 61.

Elogios del DT de Australia

En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador de Australia, Joe Montemurro, dedicó grandes elogios a la Selección Colombia, valorando la importancia de disputar un encuentro amistoso ante el combinado nacional.

“Para eso sirven estos partidos. Estos partidos sirven para aprender estas lecciones, para ponerlas en práctica en situaciones reales, porque Colombia podría ser un equipo que llegue a cuartos de final de la Copa del Mundo, es un gran equipo”, comentó Montemurro.

Sobre como llegó al triunfo en el segundo tiempo, comentó: “Solo teníamos que pensar. Era muy obvio y evidente cómo generaban superioridad numérica y cómo creaban situaciones en transición. Todo el mérito es de las jugadores”.

Australia y Colombia volverán a enfrentarse en suelo oceánico el próximo miércoles, cerrando el 2026 para ambo equipos. Las dos selecciones se encuentran clasificadas al Mundial de Brasil 2027.

Los números del partido

Los números de Australia 3-1 Colombia / SofaScore Ampliar Los números de Australia 3-1 Colombia / SofaScore Cerrar

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