La Secretaría de Gobierno en cabeza de su secretaría, Gustavo Quintero rechazó los actos de racismo denunciados contra Dany Rosero, jugador del América de Cali, durante el encuentro disputado este viernes 27 de noviembre frente a Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Estas conductas atentan contra la dignidad humana, vulneran los derechos de las personas y afectan la convivencia en los escenarios deportivos de la ciudad”, dice el comunicado.

La entidad expresó su solidaridad con el jugador e hizo un llamado a las autoridades competentes y a los organismos del fútbol colombiano para que se esclarezcan los hechos, se individualice al responsable y se adopten las medidas correspondientes.

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Así mismo, reconoce los pronunciamientos de Millonarios y América de Cali frente a lo sucedido y reitera la importancia de sumar esfuerzos entre la institucionalidad, los clubes, las organizaciones de hinchas y la ciudadanía para prevenir y erradicar cualquier manifestación de racismo y discriminación.

Desde la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos y la estrategia ‘Un Futuro sin Racismo’, se adelantan acciones de sensibilización orientadas a transformar comportamientos, prevenir la discriminación racial, reconocer la diversidad étnica y cultural de Bogotá y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades étnicas.

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De igual manera, mediante el programa Goles en Paz, la entidad trabaja con las hinchadas para promover la convivencia, el respeto por la diferencia y la apropiación de los escenarios deportivos como espacios de encuentro.