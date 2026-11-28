Mejorar sus viviendas y transformar las condiciones de vida de sus familias será posible para 521 mujeres cabeza de hogar de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Bosa, quienes recibirán un subsidio de hasta $26.263.575.

Este apoyo económico, que se entrega por una sola vez, hace parte de una inversión de $14.769 millones y les permitirá realizar adecuaciones en sus hogares para contar con espacios más dignos, seguros y saludables.

La iniciativa se desarrollará en la décima Feria de Mejoramiento de Vivienda ‘Mejora Tu Casa’, que tendrá lugar en el Centro Felicidad El Tunal, en la localidad de Tunjuelito.

Durante la feria, las 521 mujeres convocadas, quienes ya cuentan con postulación y documentación validada, tendrán la posibilidad de conocer las alternativas disponibles y elegir directamente un único oferente para realizar el diagnóstico técnico de su vivienda y avanzar en el proceso de asignación y ejecución del subsidio.

A través del programa ‘Mejora Tu Casa Urbano’, las beneficiarias podrán acceder a intervenciones locativas en sus viviendas, que incluyen adecuaciones de baños y cocinas, reparación de cubiertas y pisos, entre otras obras destinadas a superar deficiencias de habitabilidad, reducir problemas de humedad y mejorar las condiciones de seguridad, comodidad y salubridad de sus hogares.

Avances del programa en Bogotá

A la fecha, el programa ‘Mejora Tu Casa Urbano’, que hace parte del Plan de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’, registra 4.630 viviendas postuladas, de las cuales 3.294 han sido habilitadas. De estas, 2.861 cuentan con oferente, 1.432 tienen resolución de asignación y 959 mejoramientos ya fueron terminados.

Para 2026, la meta es alcanzar 3.000 mejoramientos de vivienda, de los cuales 1.000 estarán a cargo de la Caja de la Vivienda Popular. La apuesta para el cuatrienio es llegar a 12.000 intervenciones.