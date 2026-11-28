Clases presenciales: así será el regreso a colegios oficiales en Bogotá( Colprensa )

Las familias que estén pensando en cambiar a sus hijos de colegio para el año escolar 2027 den Bogotá, deben tener presente una fecha clave: entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026 estará habilitado el proceso para solicitar traslados entre instituciones educativas oficiales del Distrito.

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La Secretaría de Educación de Bogotá (SED) informó que el trámite está dirigido a estudiantes de primero a 11 y deberá realizarse dentro de las fechas establecidas. La solicitud es virtual, gratuita y no requiere intermediarios.

Sin embargo, no todos los casos aplican para este proceso. La entidad estableció tres criterios que deben cumplir los estudiantes para solicitar el cambio de institución.

¿Quiénes pueden solicitar el traslado de colegio en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, las familias podrán presentar la solicitud si cumplen al menos una de estas condiciones:

Unificación de hermanos: cuando se busca que dos o más hermanos estudien en la misma institución educativa.

cuando se busca que dos o más hermanos estudien en la misma institución educativa. Cambio de residencia: si la familia se trasladó de vivienda y ahora reside a más de dos kilómetros del colegio en el que estudia actualmente el estudiante.

si la familia se trasladó de vivienda y ahora reside a más de dos kilómetros del colegio en el que estudia actualmente el estudiante. Situaciones de fuerza mayor: cuando se presenta un desastre natural, una decisión judicial, una amenaza o una medida de protección. En estos casos, la situación debe estar debidamente justificada y respaldada por un documento expedido por una entidad competente.

¿Cómo solicitar un traslado en un colegio público de Bogotá?

Para quienes cumplen alguno de los criterios, el primer paso es ingresar al portal de matrículas de la Secretaría de Educación: matriculas.educacionbogota.edu.co.

Una vez en la plataforma, deberán diligenciar el formulario correspondiente a la solicitud de traslado entre colegios oficiales. El proceso estará disponible del 1 al 3 de diciembre de 2026.

En caso de que la familia no busque cambiar de institución, sino de sede o de jornada dentro del mismo colegio, la solicitud deberá hacerse de manera presencial, directamente en la institución educativa y durante esas mismas fechas.

¿Qué pasa después de solicitar el traslado?

Es importante tener en cuenta que presentar el formulario no garantiza que el estudiante obtenga el cambio de colegio. La aprobación de la solicitud estará sujeta a la disponibilidad de cupos en la institución o sede de destino.

Además, dentro del calendario de matrículas para 2027, la Secretaría de Educación estableció que la formalización de los traslados entre colegios oficiales para estudiantes de primero en adelante se realizará entre el 1 y el 4 de diciembre de 2026.