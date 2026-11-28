Partido entre Millonarios y América por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2 / Colprensa

Ya se está jugando la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2. De esta instancia saldrán los dos equipos que disputarán el título del segundo semestre y con ello quedarán definidos los cupos internacionales del país para la temporada 2027.

Es preciso recordar que hasta el momento, solo un equipo tiene confirmada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores del próximo año. Se trata del Junior de Barranquilla, que obtuvo su cupo directo al ser campeón del primer semestre.

Asimismo, por la tabla de reclasificación, Atlético Nacional tiene asegurada su presencia en alguno de los dos torneos del continente, debido a que matemáticamente es inalcanzable para los demás. Misma situación para el América, teniendo en cuenta que ya es finalista de la Copa Colombia (el campeón va a Sudamericana).

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de la tabla de reclasificación, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Atlético Nacional ya se encuentra asegurado en Libertadores, pero resta por conocer si lo hará como campeón (fase de grupos) o mediante la vía reclasificación a la fase previa.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la tabla de reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de Reclasificación 2026