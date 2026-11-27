Luego de conocerse la detención del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en la isla de Lanzarote, España, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y mediante una notificación roja de Interpol, la gobernadora del Magdalena, Margarita se pronunció al respecto.

A través de su cuenta en X, la mandataria departamental dijo “¡Seguiré limpiando el pantano, con firmeza y determinación inquebrantable !La verdad tiene su tiempo; quien haya delinquido, la justicia. Mi lealtad tiene un solo dueño: el pueblo del Magdalena. Nadie está por encima de la ley", expresó.

El caso contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, se originó en una denuncia presentada en julio de 2026 por la madre de una niña que, para la época de los hechos, tenía ocho años.