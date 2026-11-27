“Nadie está por encima de la ley”: Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra
La mandataria departamental se pronuncia tras detención del exgobernador y excandidato presidencial, Carlos Caicedo en España.
Luego de conocerse la detención del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en la isla de Lanzarote, España, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y mediante una notificación roja de Interpol, la gobernadora del Magdalena, Margarita se pronunció al respecto.
A través de su cuenta en X, la mandataria departamental dijo “¡Seguiré limpiando el pantano, con firmeza y determinación inquebrantable !La verdad tiene su tiempo; quien haya delinquido, la justicia. Mi lealtad tiene un solo dueño: el pueblo del Magdalena. Nadie está por encima de la ley", expresó.
El caso contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, se originó en una denuncia presentada en julio de 2026 por la madre de una niña que, para la época de los hechos, tenía ocho años.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...