Estas son las nuevas reglas para poder cancelar el plan del celular o del internet de la casa. Foto de referencia: Getty Images / Xavier Lorenzo

La senadora del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, le pidió al Gobierno Nacional retirar la propuesta de cobrar IVA del 19 % al servicio de Internet de los estratos 1, 2 y 3, así como a los celulares, tabletas y computadores de bajo costo, iniciativa que hace parte de la discusión del proyecto de Ley de Rescate Económico.

Villalba aseguró que un plan de Internet de $60.000 mensuales pasaría a costar $71.400, mientras que un celular de $1.000.000 subiría a $1.190.000.

De igual forma, señaló que el acceso a Internet dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad para actividades como estudiar, buscar empleo, realizar trámites ante el Estado, solicitar citas médicas, hacer pagos y desarrollar emprendimientos.

Lea también: Así avanza el trámite de la ley de rescate fiscal en el Congreso: anuncian fechas para la votación

De acuerdo con datos del DANE citados por la senadora, el 26,1 % de los hogares colombianos no tiene Internet, porcentaje que llega al 43,1 % en las zonas rurales. Además, el 45 % de las familias que no cuentan con conexión tampoco tiene los recursos económicos para pagar este servicio.

“Entendemos la urgencia fiscal que atraviesa Colombia, pero el ajuste no puede salir de la gente que está menos conectada y que menos plata tiene”, sostuvo María Lucia Villalba.

Impacto en la economía

La congresista también advirtió sobre las consecuencias que un menor acceso a Internet podría tener para el crecimiento económico. Para sustentar su argumento, citó un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), según el cual un aumento del 10 % en la penetración de la banda ancha fija en América Latina y el Caribe está asociado con un crecimiento del 1,6 % en el PIB por habitante.

A esto sumó las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que cerca del 40 % de los empleos del mundo está expuesto a la inteligencia artificial e indicó que esta tecnología podría aumentar la desigualdad en la mayoría de los escenarios.

“Colombia lleva años haciendo esfuerzos por cerrar la brecha digital. Esta medida los echaría para atrás”, manifestó Villalba.

Le podría interesar: ¿Aumento del IVA afectaría las entradas para ver cine?: Cristina Gallego, directora de cine

Las cinco alternativas que propone para el sector TIC

Como alternativa, planteó cinco propuestas para reducir los gastos administrativos y la estructura de entidades del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones:

Suprimir la Agencia Nacional del Espectro y trasladar sus funciones al Ministerio de las TIC y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Liquidar la Agencia Nacional Digital y trasladar sus funciones al MinTIC. Eliminar ‘Computadores para Educar’ como entidad, pero mantener el programa bajo la dirección del Ministerio de las TIC. Limitar los gastos administrativos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) al 5 % de sus ingresos corrientes. Vender la participación del Estado en 4-72, sin afectar la prestación del servicio postal universal.

Lea más: Vehículos eléctricos e híbridos: ANDEMOS pide al Gobierno limitar aumento del IVA al 10%

“Nuestra lógica es sencilla: bajarle a la burocracia, pero fortalecer la conectividad de las familias”, concluyó la senadora.

Cabe recordar que los tiempos para tramitar el proyecto son ajustados. El Gobierno necesita que la iniciativa supere su primer debate en las comisiones económicas durante la primera semana de diciembre. De esta manera, el debate final podría realizarse en la semana del 14 de diciembre, que corresponde a la última de la legislatura.