El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, expresó abiertamente su apoyo al candidato Santiago Abascal, del partido Vox, para las elecciones generales de este domingo en España.

El mandatario comenzó su mensaje diciendo que “en la vida y en la política, la coherencia es fundamental” y que es esa misma coherencia la que garantiza la defensa de “los valores y principios fundacionales”.

En ese sentido, calificó a Santiago Abascal, líder del partido español de extrema derecha Vox, como “un hombre defensor de los principios y valores fundacionales”.

Deseándole “la mejor de todas las suertes” para las elecciones de este domingo, De La Espriella le expresó a Abascal: “Querido amigo, España merece un presidente como tú”.

¿Qué se elige en España este domingo?

España afrontará este domingo 29 de noviembre una jornada de elecciones generales en la que sus ciudadanos decidirán a sus representantes en el poder legislativo, diputados y senadores, a quienes encomendarán la tarea de formar un nuevo Gobierno.

Para encabezar ese nuevo Gobierno, las principales opciones que se presentan son: Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español y líder del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular, Ada Colau del Frente Amplio y Santiago Abascal, líder de Vox, a quien el presidente colombiano expresó su apoyo.

La disputa está dividida principalmente entre el continuismo progresista con Pedro Sánchez, otra alternativa de izquierda con Colau, la derecha radical de Abascal, o un conservador Feijóo.

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