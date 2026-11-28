Armenia

En efecto el Gobierno Nacional anunció la reactivación de los subsidios de vivienda con un nuevo programa llamado “Mi Casa Milagro”, que reemplazará a “Mi Casa Ya” y que comenzará a implementarse en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Al respecto el presidente de Camacol en el departamento, José Alejandro Mejía indicó que son altas las expectativas sobre el proceso entendiendo que el anuncio está enfocado a lo que tendrá el plan nacional de desarrollo.

“El anuncio de hoy es más enfocado a lo que va a tener el Plan Nacional de Desarrollo al respecto, que es muy importante porque este gobierno a pesar de que los recursos son escasos y que posiblemente en el 2027 sean pocos los recursos destinados a mi casa Milagro antes mi casa ya, después del año 2028, 29 y posiblemente 30 sí tendremos esto y eso va a ser fundamental”, destacó.

Afirmó que la reducción masiva de esos subsidios en el gobierno anterior generó la disminución de la oferta de vivienda de interés social puesto que a un comprador de clase media baja le cuesta mucho llegar a la cuota inicial lo que deriva en la importancia de los subsidios.

“Los últimos 4 años en el gobierno anterior la reducción masiva de esos subsidios hizo que la oferta de vivienda de interés social se redujera, la demanda le cuesta comprar si no hay un subsidio a un comprador de clase media baja le cuesta mucho llegar a su cuota inicial, por lo tanto los subsidios son indispensables. Y en eso también necesitamos una claridad en cómo van a ser el sistema para la reconstrucción”, mencionó.

Enfatizó que se requiere una claridad del Gobierno Nacional sobre cómo será el mecanismo para la reconstrucción ya que es fundamental ejecutar los proyectos que puedan suplir las necesidades de las familias afectadas por el terremoto.

“Hoy lo que necesitamos son pistas para poder avanzar, lo que decía el gobierno lo aceptamos pero es importante que nos den las pistas porque si los recursos están necesitamos claridad para poder hacer los proyectos que puedan suplir las necesidades de las familias afectadas”, dijo.

Asimismo, reconoció que actualmente existe un déficit de incorporación de suelo y de normatividad entendiendo que desde el primer plan de ordenamiento territorial de Armenia no hay un solo plan parcial que es indispensable para el desarrollo.

También dio a conocer que son 1.200 viviendas que requieren reconstrucción en el Quindío por eso la expectativa es alta como sector de la construcción con el fin de dinamizar la ayuda a las familias afectadas y lo clave es contar con una línea clara por parte del Gobierno nacional para empezar a ejecutar los proyectos de vivienda.