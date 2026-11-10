¿Cómo va el proceso de demolición y reconstrucción de la Uniquindío a tres meses del terremoto?

Armenia

Este martes 10 de noviembre se cumplen tres meses del terremoto en Colombia, uno de los sectores más afectados el educativo, en Armenia el 60% de la universidad del Quindío sufrió daños, pero aún esperan ayudas del ministerio de educación.

El rector de la universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía explicó “venimos haciendo la gestión de los recursos con la aseguradora. La universidad ha puesto en este momento recursos propios para todo el tema de demolición, retiro de escombros, para obras provisionales que se necesitaron para que los estudiantes pudieran ingresar.

Y agregó “también contratamos la empresa que va a hacer toda la reclamación y ahora estamos haciendo la gestión para un anticipo que nos va a dar la aseguradora para poder empezar ya efectivamente a hacer la reconstrucción.

Sobre el apoyo director del gobierno nacional el rector de la Uniquindío explicó “Por ahora no hemos recibido un apoyo directo del gobierno nacional, hemos hecho las solicitudes correspondientes. Nosotros tenemos la esperanza de que los presupuestos que se están planteando para el próximo año y en el Fondo Milagro el próximo año nos puedan hacer algún retorno de esas inversiones que viene haciendo la universidad en infraestructura”

Sobre los costos de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en la universidad del Quindío Luis Fernando Polanía rector indicó “en infraestructura física está en 120.000 millones del diagnóstico inicial más 50.000 millones también por equipos de laboratorio, equipos de sistemas, muebles y enseres, pero hasta que la empresa consultora que contratamos para hacer la reclamación no termine de hacer todo el diagnóstico, no tendremos el valor real a reclamar”

El rector además anunció que reforzaron tres edificios de la universidad y explica “Nosotros estamos siguiendo todo el proceso de reconstrucción bajo un concepto del marco de Sendai que se denomina reconstruir mejor. Esto quiere decir que se debe aprovechar la oportunidad del sismo para que quedemos mejor de lo que estábamos antes.

Es un reto grande porque las aseguradoras únicamente cumplen con dejar las edificaciones en el estado que estaban cuando las aseguraron, pero hemos ya identificado tres edificaciones que como un hecho de responsabilidad social a futuro vamos a reforzar, que son la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias de la Salud y el bloque administrativo número dos.

La norma no nos lo exige, los especialistas dicen si lo dejan lo mismo no tiene problemas de que vaya a colapsar a futuro, pero creemos que sí debemos en ese proceso reconstruir mejor, dar esas garantías a futuro, no sabemos en este momento cuántos muertos estos podríamos evitar de hacer esos procesos de reforzamiento y cuántos problemas le evitaríamos a futuras administraciones" puntualizó el rector de la Uniquindío.

Desde la Alianza Periodista, La Universidad del Quindío y Caracol Radio realizaremos el último taller del año. A propósito de los tres meses del terremoto, conversaremos con tres expertos uniquindianos sobre Sismos, Prevención y Territorios.

El taller será este martes 10 de noviembre a las 8y30 de la mañana en el Auditorio sede administrativa Comfenalco Quindío piso 7.