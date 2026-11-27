Armenia

El partido de vuelta entre el Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali será este sábado 28 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde en el estadio centenario de Armenia en el marco de la final del torneo de la Dimayor.

Doña Fanny Valencia es una fiel hincha del equipo cafetero donde lleva 55 años acompañando y motivando con el fin de llegar a esta importante instancia donde después de tantos años se logré el ascenso.

En su hogar cuenta con más de mil elementos entre camisetas, gorras, fotos que demuestran la gran pasión que tiene por su equipo y el apoyo incondicional.

Respecto a la final, doña Fanny se mostró optimista por la victoria conseguida en el partido de ida con el 2 a 0 por eso aspira que se logré mantener el triunfo para asegurar el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano.

Dijo que toda su vida se ha dedicado a acompañar al equipo en las buenas y en las malas por eso extendió la invitación a toda la ciudadanía para que apoye al equipo el día de mañana y se logré la victoria.

Reconoció que el único estadio que no conoce es el de Barranquilla porque ha recorrido diferentes regiones del país acompañando a su amado equipo.

Dijo que ha logrado coleccionar los elementos a lo largo de su vida porque cada que evidencia algo relacionado con el Deportes Quindío lo compra y muchas otras se la han regalado.