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Armenia

Este sábado 28 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde se vivirá el partido de vuelta del Deportes Quindío ante el Boca Juniors de Cali en el Estadio Centenario de Armenia.

Hinchas del equipo cafetero se mostraron optimistas para lograr el tan anhelado sueño de ascender tras más de 13 años en la B por eso consideran están dadas todas las condiciones puesto que en el partido de ida el Deportes Quindío ganó 2 a 0.

Sostienen que ya es momento de brindar una alegría a la hinchada porque han sido muchos años de sufrimiento, sin embargo, la fidelidad y amor por el equipo sobrepasa toda derrota.

Frente a lo ocurrido en el partido del Real Cartagena donde hinchas de la tribuna norte ingresaron a la cancha y protagonizaron desmanes, señalaron que se dejaron llevar por la euforia propiamente del encuentro deportivo.

Alcalde de Armenia

De otro lado, el alcalde de la capital quindiana James Padilla García reconoció que la comunidad deportiva ha esperado durante mucho tiempo esta instancia del Deportes Quindío en una final que le permita ascender por eso las expectativas son altas teniendo en cuenta que el resultado del partido de ida es favorable.

Indicó que se llevó a cabo un consejo de seguridad para articular los esfuerzos con Policía y Ejército para garantizar todas las condiciones de orden público en el marco del encuentro deportivo.

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Envío un llamado a la hinchada para que sin importar el marcador del partido del este sábado se genere un ambiente de paz, tranquilidad y armonía entendiendo que se busca un entorno familiar sin afectación a la seguridad ciudadana.

Reconoció que lo anterior es teniendo en cuenta que muchas personas desean asistir al partido, pero muchos se abstienen debido a los actos de violencia en oportunidades anteriores que han empañado la fiesta del fútbol en el Estadio Centenario de la ciudad.

Vale anotar que la tribuna norte del estadio Centenario de la ciudad está sancionada por lo tanto no estará habilitada para este encuentro deportivo.