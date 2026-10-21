$100.000 millones costaría reconstrucción de sector cultural afectado por el terremoto en Quindío

Armenia

100.000 Millones de pesos costaría la reconstrucción del sector cultural del departamento del Quindío afectado por el terremoto del 10 de agosto

Felipe Robledo secretario de cultura del Quindío hizo una radiografía de la situación de la cultura y el patrimonio que resultó afectado por el terremoto, entre daños, damnificados y bienes culturales y patrimonios dañados, con colapso, total, o parcial y a la espera de remodelación, reparación, restauración o demolición

El funcionario agregó “En el caso del Quindío tenemos 32 personas, artistas que perdieron sus viviendas, todos eran arrendados, eso también hay que hacer una salvedad, pero igual no obsta a que su hábitat se perdió. Y de ellos 85 pierden su instrumento o su taller o tienen una afectación directa que no perdiéndolo les impide desarrollarla a como habitualmente lo tenían”

Sobre los costos de la reconstrucción del sector cultural el secretario Robledo afirmó “En el sector cultural estamos hablando de una cifra de 100.000 millones que puede variar, puede aumentar o disminuir dependiendo de si la infraestructura a la que haya que intervenir finalmente se debe demoler o se debe restaurar. Sabemos que la restauración a veces suele ser un poco más costosa que la demolición y posterior reconstrucción.

¿Y cuáles son los que hoy ya están para demolición o restauración y demás? Secretario: En términos prácticos, toda la infraestructura necesita realmente una evaluación con laboratorio para poder determinar el daño real de la estructura, puntualmente tenemos avances gracias también a la curia en lo que tiene que ver con basílica menor de Quimbaya y parroquia San José en el municipio de Montenegro

Sobre los recursos y su llegada a la región indicó “yo quiero creer que tal vez de pronto se está pasando la factura de haber hecho un relevo de gobierno en una circunstancia como esta.

Otro tema que preocupa es el patrimonio y el tema del paisaje cultural cafetero frente a la reconstrucción, porque eso es lo que salvaguarda la región.

Felipe Robledo secretario de cultura del Quindío “el patrimonio además que tiene sus dimensiones tangibles, intangibles. En el caso nuestro tiene una categoría que es patrimonio mundial, el paisaje cultural cafetero y en él las viviendas rurales terminaron muy afectadas a tal punto que hoy me atrevo a decir con toda certeza es el sector más afectado en el terremoto del 10 de agosto 2026.

Desde allí, sabiendo que son infraestructuras privadas, pero que su categoría pertenece a un patrimonio mundial de la humanidad, paisaje cultural cafetero, nuestra propuesta es que sí se puede intervenir con dinero público,

pero que independientemente de la visión que tenga el abogado de turno, en todo caso lo que queremos es que por ejemplo esos 15.000 millones que se piensan girar al campesinado en el Quindío, de los cuales se piensan impactar 5.000 familias, nosotros queremos humildemente presentarle al Gobierno Nacional la propuesta de que de ese dinero saque un monto para crear la escuela taller de artes y oficios del paisaje cultural cafetero,

El funcionario precisó “la escuela taller de artes y oficios del paisaje cultural cafetero, permitirá que mis campesinos puedan volver a desarrollar el bareque, la tapia pisada, el corte de la guadua, a la inmunización de la madera para poder tener el espacio donde yo pueda hacia el futuro garantizar conservación y restauración de todas las viviendas rurales del departamento del Quindío,

Porque hay que ser sinceros, si se cayeron no es por una mala construcción, es porque el campesinado no tenía el dinero suficiente para hacer conservación de esa infraestructura finalizó el funcionario.