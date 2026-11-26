Los estudiantes de educación superior y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que hacen parte del programa Renta Joven en Santander podrán recibir desde este jueves 26 de noviembre la sexta transferencia económica del año.

El incentivo corresponde a $400.000 por beneficiario y hace parte del ciclo de pagos que se extenderá hasta el próximo 9 de diciembre.

La entrega se realizará mediante dos modalidades:

Los jóvenes que tengan una cuenta bancaria registrada recibirán el dinero de manera escalonada, según el último número de su documento de identidad:

El 26 de noviembre para quienes terminan en 0, 1, 2, 3 y 4.

para quienes terminan en 27 de noviembre para los documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Por otra parte, quienes no tengan un producto financiero registrado podrán reclamar la transferencia mediante giro entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros.