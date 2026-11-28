Con el inicio de la temporada de Navidad y fin de año, el Gobierno nacional puso en marcha una campaña para reducir las lesiones ocasionadas por el uso de pólvora en Colombia. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con otras entidades, lleva por nombre “Con la pólvora, que no se te vaya la mano. Cero quemados. Cero pólvora” y busca que las celebraciones no terminen en emergencias que pueden dejar consecuencias irreversibles.

Las cifras explican la preocupación de las autoridades: durante los últimos cuatro años, 5.564 personas resultaron lesionadas por pólvora en el país, de las cuales 1.701 eran menores de edad. Además, cerca de 470 personas sufrieron amputaciones y alrededor de 350 presentaron lesiones en los ojos. El panorama más reciente tampoco es alentador: en la temporada navideña anterior se reportaron 507 niñas, niños y adolescentes afectados por estos artefactos, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.

El consumo de alcohol es otro de los factores que aumenta el riesgo. En el mismo periodo, 1.673 personas que estaban bajo sus efectos sufrieron lesiones por pólvora. También se registraron 184 menores afectados mientras estaban al cuidado de personas en estado de embriaguez. Antioquia figura entre los territorios que requieren mayor atención, con 609 lesionados en los últimos cuatro años. Allí, el primero de diciembre, después de la tradicional Alborada, ha sido la fecha más crítica.

La campaña también pone sobre la mesa una consecuencia que suele pasar inadvertida, el impacto de la pólvora en los animales de compañía y la fauna silvestre, que pueden sufrir por las explosiones y el ruido. A esto se suman los efectos sobre el medioambiente. Por eso, el llamado del Gobierno no se limita a evitar que las personas manipulen estos artefactos, sino a cambiar las prácticas con las que tradicionalmente se celebran estas fechas.

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Las autoridades recomiendan no comprar ni manipular pólvora, mantener a niñas y niños alejados de los elementos pirotécnicos y acudir inmediatamente a urgencias ante cualquier lesión o sospecha de intoxicación por fósforo blanco. El mensaje de la campaña es claro: la Navidad y el Año Nuevo deben ser momentos de celebración, no de accidentes que pueden cambiar una vida para siempre.