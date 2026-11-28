Colombia

Con el trabajo de distintas investigaciones se ha podido desarrollar medicamentos que ayudan a combatir distintas enfermedades, entre ellas la obesidad. En este grupo se encuentran los péptidos que a su vez hacen parte de una cadena de aminoácidos encargados de diferentes funciones en el organismo, tal como es la formación de proteínas.

Algunos de estos compuestos cuentan con evidencia científica que respalda su utilización en el tratamiento de la obesidad. Entre ellos están la semaglutida, orlistat y liraglutida; en el caso de la tirzepatida su indicación aprobada es para la diabetes tipo 2.

Sin embargo, no todos los péptidos cuentan con respaldo científico, ni con la autorización necesaria para utilizarse en seres humanos a modo de medicamentos y por supuesto sin aprobación para ser comercializados.

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Las soluciones rápidas para bajar de peso

El uso de los péptidos se ha popularizado como una de las soluciones más rápidas y efectivas para bajar de peso, en ocasiones sin efectos secundarios y sin necesidad de una valoración médica. Dicha tendencia ha generado que más personas recurran a medicamentos y sustancias promocionadas en redes sociales y que también representan un riesgo para la salud pública.

Frente a esta situación, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) advierte sobre la comercialización de estos compuestos sin autorización médica y recuerda que los tratamientos de obesidad deben responder a condiciones específicas de cada paciente, además de contar con el acompañamiento de profesionales capacitados, entre ellos los endocrinólogos.

“El hecho de que un producto se comercialice como péptido, se promocione para adelgazar o incluso tenga una apariencia similar a la de un medicamento no significa que sea seguro para el consumo humano”, compartió la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) en su comunicado.

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Las señales de alerta

La doctora Pilar Ruiz, endocrinóloga de la entidad, comparte algunas señales de alerta en las que los colombianos pueden aprender a identificar de manera correcta los medicamentos para bajar de peso antes de adquirirlos:

Desconfiar: Sobre aquellos productos que ofrecen resultados garantizados, aseguran que no producen efectos secundarios o utilizan testimonios personales. Verificar: Cada producto como los medicamentos deben tener aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Comercialización: Los medicamentos deben adquirirse en establecimientos farmacéuticos autorizados y contar con información que permita verificar su procedencia. Servicios: Asistir a centros o instituciones que ofrecen tratamientos para la obesidad sin contar con las condiciones sanitarias o los profesionales requeridos para prestar estos servicios también representa un riesgo para la salud.

Es por esto que antes de someterse a cualquier intervención, es necesario comprobar que la institución esté habilitada para prestar el servicio correspondiente.

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No todos los cuerpos reaccionan de la misma forma

Uno de los principales errores al tratar la obesidad es asumir que existe un medicamento o procedimiento que funciona de la misma manera para todas las personas.

“Ningún tratamiento médico puede garantizar una respuesta idéntica en todos los pacientes ni asegurar que estará libre de efectos adversos”, coincide la entidad.

La obesidad es una enfermedad que requiere una evaluación individual y cuyo tratamiento debe considerar diferentes factores relacionados con la salud y las condiciones de vida de cada paciente.

“Es necesario revisar los antecedentes médicos, los hábitos de alimentación, la actividad física, los horarios de sueño y la presencia de otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, alteraciones del colesterol o problemas hepáticos”, añadió la doctora Ruiz.

En este proceso, además, el endocrinólogo cumple un papel fundamental ya que el puede evaluar las alteraciones hormonales y metabólicas relacionadas con el peso. Además de determinar las alternativas que ofrecen mayores beneficios y cuáles son los riesgos que deben tenerse en cuenta para cada paciente.

Los medicamentos utilizados para tratar la obesidad suelen comenzar con dosis bajas que se ajusten progresivamente al paciente, pero cuando se modifica la dosis, se combina con otros medicamentos o se suspenden por cuenta propia, aumenta la posibilidad de presentar efectos secundarios.

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La apariencia física no refleja el estado de salud de una persona

Otro de los mensajes que la Asociación considera fundamental reforzar es la apariencia física, ya que bajar de peso no siempre significa estar más saludable. Es por esto que para las personas con obesidad, la reducción del peso debe estar acompañada de metas teniendo en cuenta las condiciones de cada paciente y no de los estándares físicos que circulan en redes sociales.

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Recomendaciones para evitar riesgos al tratar la obesidad

La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) comparte una serie de recomendaciones con el propósito de orientar a quienes buscan atención para la obesidad. Como por ejemplo:

Dar prioridad a la salud mental sobre la apariencia física, consultar antes de iniciar cualquier tratamiento o procedimiento, no automedicarse, verificar las etiquetas y el estado de los productos, tener una dieta saludable, incorporar actividad física, asistir a controles médicos y cuidar la salud emocional y el descanso.