Colombia

La calidad del aire mejoró en la mayor parte de Bogotá durante este viernes 27 de noviembre. Así lo informó Claudia Gordillo, secretaria (e) de Ambiente, quien señaló que las concentraciones de material particulado se redujeron, en promedio, a la mitad frente a los registros del día anterior.

Pese a esta mejoría, la Administración Distrital decidió mantener la alerta fase 1 por contaminación atmosférica en el suroccidente de la ciudad, declarada hace una semana y que comprende sectores de Kennedy, Patio Bonito, Arborizadora y Puente Aranda.

Según explicó Gordillo, para levantar la medida es necesario que las cuatro estaciones de monitoreo que motivaron su declaratoria registren condiciones favorables o moderadas durante 36 horas continuas, dentro de un periodo de dos días. Sin embargo, la estación Carvajal-La Sevillana todavía no cumple este requisito.

¿Por qué se mantiene la alerta ambiental?

La Secretaría de Ambiente explicó que durante las madrugadas se presentan condiciones de poco viento, lo que favorece la acumulación de contaminantes cerca del suelo.

A esto se suma el polvo que se levanta durante los días secos y el humo proveniente de incendios registrados en otras regiones del país.

Como parte de las medidas de control, las autoridades ambientales ya visitaron las 42 empresas priorizadas para acompañar el cumplimiento de las restricciones a la operación de hornos y calderas. También continúan los operativos en vía para controlar las emisiones contaminantes de los vehículos.

¿Cómo estará la calidad del aire durante el fin de semana?

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Ambiente, para este sábado se esperan vientos débiles durante la madrugada y lluvias en horas de la tarde, condiciones que podrían favorecer la dispersión de contaminantes.

Mientras continúa vigente la alerta, las autoridades recomiendan a quienes viven, trabajan o transitan por el suroccidente de Bogotá evitar la actividad física intensa al aire libre durante las primeras horas del día.

La recomendación es tener especial precaución con niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos con enfermedades respiratorias.

Finalmente, la Secretaría de Ambiente invitó a consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) antes de realizar actividades al aire libre.