Colombia

Un insólito caso de presunto hurto se registró en el centro de Bogotá, donde un hombre habría intentado ocultar una cadena de oro tragándosela al percatarse de la presencia de la Policía. Por estos hechos, tres personas fueron capturadas en flagrancia.

De acuerdo con la Policía Nacional, el caso ocurrió en la calle 12B con carrera 6, luego de que varios ciudadanos alertaran a los uniformados sobre el robo de una cadena a un hombre que transitaba por el sector.

Al notar la presencia de las autoridades, los tres presuntos implicados emprendieron la huida hacia la carrera Séptima, pero fueron interceptados por uniformados de la Estación de Policía Candelaria.

Uno de los señalados habría ingerido la cadena

Durante el procedimiento de registro, uno de los hombres habría tomado la cadena que tenía en su poder y se la habría tragado para evitar que fuera recuperada por las autoridades.

Minutos después, la víctima, un ciudadano de nacionalidad española, llegó al lugar e identificó a los tres hombres como los presuntos responsables del hurto. También reconoció como suya una placa que había sido recuperada por los uniformados y que hacía parte de la joya.

La Policía indicó que, mediante la revisión de las cámaras de videovigilancia, obtuvo registros audiovisuales que evidenciarían la presunta comisión del delito.

Finalmente, los tres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por los hechos que se les atribuyen.