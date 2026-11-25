Nueva EPS advirtió que la contaminación del aire puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en medio de las alertas por los altos niveles de material particulado registrados en varias localidades de Bogotá. Según cifras del Ministerio de Salud citadas por la entidad, la EPOC causó 17.500 muertes en Colombia durante 2025.

La advertencia se conoce mientras Bogotá mantiene una alerta preventiva por contaminación atmosférica en cuatro zonas del suroccidente de la ciudad: Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

La medida fue declarada el 21 de noviembre por la Secretaría Distrital de Ambiente, luego de que cuatro estaciones de monitoreo registraran durante 36 horas consecutivas niveles regulares de calidad del aire, asociados al aumento de partículas contaminantes PM10.

El material particulado está compuesto por partículas suspendidas en el aire que ingresan al organismo al respirar. Su presencia aumenta por factores como las emisiones de los vehículos, el polvo de las construcciones, las actividades industriales y el humo de los incendios.

Según explicó Hugo Fajardo, médico internista del Hospital Universitario Nacional, estas partículas pueden provocar inflamación en los pulmones y favorecer el desarrollo de enfermedades respiratorias. También se relacionan con problemas cardiovasculares, como infartos y otros trastornos que afectan el funcionamiento del corazón.

Lea también: Autoridades alertan por mala calidad del aire en Bogotá: “partículas afectan vías respiratorias”

Una de las enfermedades que preocupa a los especialistas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección que dificulta el paso del aire por los pulmones y puede causar tos persistente, falta de aire y sensación de ahogo.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, Colombia registró 17.560 muertes por EPOC durante 2025. La entidad confirmó este dato el 17 de noviembre de 2026, en el marco de sus acciones para fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y la atención de esta enfermedad.

Fajardo señaló que, aunque tradicionalmente la EPOC se ha relacionado con el consumo de cigarrillo y la exposición al humo de leña, la contaminación ambiental también se ha convertido en un factor importante para el desarrollo de estas enfermedades.

¿Por qué está empeorando la calidad del aire en Bogotá?

La Secretaría de Ambiente explicó que las condiciones meteorológicas han dificultado la dispersión de los contaminantes. Los vientos débiles y las bajas temperaturas durante la madrugada favorecen que las partículas permanezcan concentradas cerca del suelo.

A esto se suma el humo proveniente de incendios registrados en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía, además de las emisiones generadas por el tráfico vehicular y las actividades industriales de la ciudad.

¿Cómo protegerse de la contaminación?

Nueva EPS recomienda utilizar tapabocas cuando las autoridades lo indiquen, especialmente en zonas con mayores niveles de contaminación. El especialista también aconseja consultar al médico si se tiene exposición frecuente al humo o antecedentes de tabaquismo.

Es importante prestar atención a síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, sensación de ahogo o empeoramiento de enfermedades respiratorias. Ante estas señales, se debe acudir a los servicios de salud.

Por su parte, las autoridades ambientales recomiendan evitar el ejercicio intenso al aire libre durante la alerta y prestar especial atención a niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

La exposición prolongada a contaminantes puede afectar diferentes órganos y aumentar el riesgo de enfermedades, por lo que las medidas de prevención y el seguimiento de las alertas son fundamentales.