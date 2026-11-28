Colombia

La Navidad comienza a sentirse en Bogotá con el regreso de las tradicionales Caravanas Navideñas de Coca-Cola, una iniciativa que este año tendrá espectáculos musicales, recorridos por la ciudad y diferentes actividades para disfrutar durante noviembre y diciembre.

La programación comenzará este sábado 28 de noviembre con un espectáculo de apertura en el CESAP Agentes y Patrulleros, ubicado en la Diagonal 44 #68B-30. El evento contará con presentaciones de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de música y ambientación navideña.

Para asistir, las personas deberán realizar el canje de dos etiquetas de Coca-Cola, de cualquier presentación, más un aporte de $14.000. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y en los puntos físicos habilitados. El ingreso está permitido para mayores de 7 años.

¿Cuándo recorrerán las caravanas las calles de Bogotá?

El domingo 29 de noviembre será el turno del recorrido de las tradicionales caravanas por las calles de la capital, con sus camiones iluminados, música y decoración navideña.

Esta actividad hace parte de la campaña de la compañía, denominada “Esta Navidad, regalémonos estar juntos”, que busca promover los encuentros y las actividades para compartir durante esta época del año.

Actividades navideñas en Bogotá

Además de los recorridos, Coca-Cola tendrá otras experiencias disponibles para los habitantes de la ciudad:

Papel de regalo personalizado: a través de la experiencia Mi Papel Mágico, las personas podrán convertir sus fotografías en ilustraciones para crear papel de regalo y tarjetas navideñas.

a través de la experiencia Mi Papel Mágico, las personas podrán convertir sus fotografías en ilustraciones para crear papel de regalo y tarjetas navideñas. Feria Vassar: del 25 al 29 de noviembre, en el Parque El Country, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

del 25 al 29 de noviembre, en el Parque El Country, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. Centro Comercial Centro Mayor: del 3 al 16 de diciembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Vitrina Coca-Cola: ubicada en la calle 100 con carrera 15, tendrá una experiencia navideña y una propuesta gastronómica que combina buñuelos y Coca-Cola. Estará disponible hasta Navidad.

La experiencia de personalización de regalos también se podrá realizar a través del asistente virtual disponible en la página web de Coca-Cola Colombia.

Con estas actividades, la compañía busca acompañar las celebraciones de fin de año en Bogotá y ofrecer diferentes espacios para que las familias disfruten de la temporada navideña.