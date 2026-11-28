Atlético Bucaramanga empató a uno con el Deportivo Cali por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana y su entrenador, Pablo Peirano, se mostró conforme con el juego y actitud de sus dirigidos a pesar de que espraba un mejor resultado. Ahora el equipo se volverá a enfrentar al Cali pero esta vez en la ciudad de Bucaramanga para la cuarta fecha.

Buen juego y actitud de los jugadores

Luego de la abultada derrota 4-1 frente a Millonarios, el Leopardo tenía que salir por los tres puntos sin importar su condición de visitante y así lo planteó Peirano, que afirmó que este partido era una oportunidad perfecta para revertir la imagen que dejaron en Bogotá: “habíamos conversado con todo el grupo desde el partido pasado de cosas para corregir, no quedamos conformes con la presentacion que hicimos contra Millonarios y teniamos una buena oportunidad para revertir esa imagen”.

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Aunque el equipo jugó bien sigue sin sumar de a tres en el cuadrangular y su entrenador se mostró descontento al respecto, “no es favorable el empate, de eso no hay duda”, dijo, ”desde el comienzo del partido la idea era buscar el arco rival y sumar de a tres, hicimos todo lo poosible desde el juego".

A pesar de que no se pudo conseguir la victoria, el uruguayo manifestó su satisfacción con la actitud del equipo y el desempeño del mismo, afirmando que anularon al equipo rival y que defensivamente estuvieron sólidos, destacando que el portero Fiermarín no fue exigido durante el trámite del partido. Además, dijo que la parte que más lo dejó conforme fue la actitud para salir a ganar, con la que llegaron desde el comienzo del partido.

¿Nómina corta del Bucaramanga?

Por otro lado, al minuto 24′ el argentino Fabián Sambueza, pieza clave en el Bucaramanga, tuvo que ser sustituido por molestias físicas. El volante había sido suplente el partido anterior, y, según Peirano, tras días de descanso y buen trabajo durante los entrenamientros, el jugador estaba listo, sin embargo, tuvo que ser reemplazado al recaer en la misma lesión, que aunque, según el entrenador, no terminó con mucho dolor, si tenía que retirarse del encuentro.

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Por último, el técnico se refirío a la profundidad de su nómina, que “desde el primer día que llegué me han dicho que la nómina es corta y no hay recambio”, sin embargo, Peirano siente que “desde adentro” trabajan con jugadores de mucha calidad y que “siempre están a disposición y listos para jugar”.

El siguiente duelo del conjunto santandereano será el próximo martes primero de diciembre, nuevamente ante el Deportivo Cali pero esta vez en el Estadio Americo Montanini.