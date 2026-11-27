Las personas que ostentan un cargo público de alto nivel en Colombia pueden calificar para la asignación de un esquema de seguridad. Sin embargo, no todas las personas que cuentan con escoltas reciben protección bajo las mismas condiciones.

Para ello, las normas colombianas determinan qué ciudadanos son beneficiarios por su cargo y cuáles pueden acceder a medidas especiales cuando enfrentan amenazas contra su vida o integridad.

El Decreto 1066 de 2015 establece las reglas del sector Interior sobre prevención y protección, el cual diferencia dos grandes grupos de beneficiarios: las personas que reciben protección en virtud del cargo que desempeñan y las que pueden acceder a esta por encontrarse en una situación de riesgo extraordinario o extremo.

Por eso es importante marcar la diferencia, pues una persona que tiene relevancia pública no necesariamente tiene derecho a escoltas, vehículos blindados o un dispositivo permanente de seguridad de forma automática.

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¿Qué funcionarios tienen derecho a protección en Colombia por razón de su cargo?

El artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015 fija cuáles son las personas objeto de protección solamente en virtud del cargo.

Entre ellas se encuentran:

Presidente de la República: Cuenta con protección para él y su núcleo familiar.

Vicepresidente de la República: Tiene protección para él y su núcleo familiar.

Ministros

Fiscal general de la Nación

Procurador general de la Nación

Contralor general de la República

Defensor del Pueblo

Senadores de la República y representantes a la Cámara

Gobernadores de los departamentos

Magistrados de altas cortes y otras autoridades judiciales: La norma incluye a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, además de autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Cabe recordar que esta clasificación ha sido modificada anteriormente. La última vez que se incluyeron ajustes fue a través del Decreto 0085 de 2024, que actualizó disposiciones relacionadas con las autoridades contempladas en la regulación.

Sin embargo, es importante determinar que la protección de estos funcionarios no significa que todos deban tener exactamente el mismo número de escoltas, vehículos o recursos de seguridad. La implementación de las medidas debe atender los parámetros establecidos en la normativa y las condiciones particulares de protección.

Por otro lado, las personas que ocupen otros cargos como periodistas, líderes sociales y otros grupos pueden solicitar protección, pero deben acreditar las condiciones de riesgo exigidas.

¿Cuál es el papel de la UNP?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad del Gobierno Nacional que se encarga de articular, coordinar y ejecutar las medidas de protección para personas que, por sus actividades, funciones o condiciones, enfrentan riesgos extraordinarios o extremos contra su vida e integridad.

A partir del Decreto 4065 de 2011, la UNP es quien evalúa las solicitudes de protección, determina las medidas necesarias y hace seguimiento a los esquemas asignados.

En el caso de los funcionarios públicos protegidos por su cargo, la UNP también interviene en la evaluación de las condiciones de seguridad y en la implementación de las medidas correspondientes. De acuerdo con Decreto 0085 de 2024, que modificó al Decreto 1066 de 2015, la protección de estas personas debe considerar el resultado de los estudios de nivel de riesgo realizados por la entidad.

¿Cómo decide la UNP quién recibe un esquema de seguridad?

La UNP asigna medidas de protección dependiendo de una evaluación técnica en la que determina si la persona enfrenta un riesgo ordinario, extraordinario o extremo. En este proceso intervienen el Grupo de Valoración Preliminar y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), los cuales analizan los casos y formulan recomendaciones.

Después de realizar este procedimiento, la UNP adopta las decisiones correspondientes que pueden incluir escoltas, vehículos regulares o blindados, medios de comunicación u otros recursos.

Sin embargo, la construcción del esquema depende de las condiciones de cada caso y no existe un número único de escoltas aplicable a todos los funcionarios o beneficiarios del programa.

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