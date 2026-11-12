El esquema de protección de la exFarc Sandra Ramírez está bajo reevaluación, confirmó la UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, confirmó en las últimas horas que el esquema de protección de la exFarc, Sandra Ramírez, está en reevaluación.

Durante una audiencia de la JEP, el directivo señaló que Sandra Ramírez se encuentra actualmente en proceso de revaluación. Específicamente, la solicitud de reforzamiento de las medidas que ella misma requirió ya está bajo análisis en la mesa técnica.

Esta reevaluación del esquema de protección de la exFarc se conoce después de que la magistrada Lily Rueda le concediera las audiencias virtuales, ahora como compareciente a Sandra Ramírez, para que dé su testimonio dentro del caso 07 de reclutamiento de menores.

Recordemos que algunas víctimas han señalado a Sandra Ramírez, quien fue esposa de Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, de ser la mujer encargada de seleccionar a las niñas que iban a los campamentos de los comandantes de las entonces FARC para que fueran abusadas de manera reiterada.

En las últimas horas, la exfarc Sandra Ramírez compareció nuevamente ante los magistrados de la JEP. Las víctimas han pedido garantías en este proceso.

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