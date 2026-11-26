De la Espriella afina su plan de gobierno en tercer consejo de ministros en Barranquilla

A través de una nueva directriz, la Presidencia ordenó a los ministros y directores de departamento el uso prioritario de inmuebles públicos para cumplir con el plan de austeridad.

En la circular 13 de 2026, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ordena también evitar la celebración de contratos de arrendamiento de inmuebles privados.

La medida hace parte del plan de austeridad del Gobierno y también contempla la revisión de los arriendo actuales para ver si se pueden terminar, no renovar, sustituir o reducir en costos.

¿Qué más dice la circular?

La circular 13 de 2026, recuerda que las entidades deberán constituir la utilización de bienes inmuebles públicos para el funcionamiento