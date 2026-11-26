Boyacá registra avances en indicadores sociales, educativos, económicos y ambientales, aunque mantiene importantes desigualdades entre sus municipios y provincias. Así lo revela el balance Boyacá en Cifras, una iniciativa de las cámaras de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso, en convenio con el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá (CREPIB), de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Uno de los resultados más destacados es la reducción de la pobreza monetaria, que pasó del 41,8 % en 2021 al 30,9 % en 2024, ubicándose por debajo del promedio nacional.

En educación, el departamento alcanzó una calificación de 8,9 sobre 10 en básica y media, el resultado más alto entre los territorios comparados. Tunja también sobresale por sus capacidades en investigación y tecnologías de la información.

En materia económica, Boyacá mantiene una participación del 2,7 % en la economía nacional y registró una balanza comercial favorable de 419 millones de dólares durante 2025. A esto se suman 91 áreas protegidas y 116 negocios verdes certificados, que reflejan su potencial ambiental y productivo.

Sin embargo, el panorama presenta contrastes. De los 123 municipios, 84 registran un indicador de necesidades básicas insatisfechas superior al promedio departamental. Además, el sector agrícola reporta cerca de 49.500 ocupados menos frente a 2019.

El informe también advierte dificultades en infraestructura vial, educación rural y generación de ingresos propios en varias administraciones municipales.

Los resultados plantean un desafío para el departamento: lograr que los avances generales se traduzcan en mejores condiciones de vida para los habitantes de todas las provincias y reducir las brechas que todavía afectan a los territorios más vulnerables.