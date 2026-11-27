Piratas informáticos lograron acceder a Cloud One, uno de los principales sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El ataque podría haber comprometido información relacionada con operaciones militares, personal y logística.

La intrusión fue descubierta durante unos trabajos de actualización de la plataforma realizados en las últimas semanas, según revelaron fuentes familiarizadas con el incidente a Reuters.

Por el momento, se desconoce quiénes están detrás del ataque, cómo consiguieron ingresar al sistema y qué cantidad de información pudo quedar expuesta.

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¿Qué información maneja la plataforma militar atacada?

Cloud One funciona desde 2017 y permite a la Fuerza Aérea estadounidense gestionar diferentes servicios informáticos utilizados en sus operaciones.

Entre ellos se encuentran aplicaciones relacionadas con el mantenimiento de aeronaves, registros del personal militar, pagos y administración de recursos.

La plataforma también presta servicios a sistemas de defensa que recopilan información de radares en Norteamérica y a una herramienta que permite hacer seguimiento a bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea alrededor del mundo.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por Reuters, los responsables del ataque habrían aprovechado una falla de seguridad para acceder a una parte del sistema desde la que se administran diferentes aplicaciones.

Ese acceso podría haberles permitido consultar información sobre el estado de aeronaves militares y el movimiento de repuestos. Sin embargo, no se ha establecido si los atacantes llegaron a realizar esas acciones.

Estados Unidos investiga el alcance del ciberataque

Tras descubrir la intrusión, la Fuerza Aérea suspendió temporalmente el traslado de algunas aplicaciones administrativas a Cloud One y bloqueó actualizaciones de programas que ya funcionaban en la plataforma.

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Algunos usuarios también perdieron sus permisos de administrador, mientras los equipos de seguridad revisaban los sistemas afectados.

Según las fuentes, el Comando Cibernético de Estados Unidos, encargado de las operaciones militares en el ámbito digital, fue llamado para colaborar en la evaluación de los daños.

Consultada sobre lo ocurrido, la Fuerza Aérea estadounidense evitó entregar detalles sobre las vulnerabilidades y el funcionamiento de sus sistemas informáticos.

La institución aseguró que mantiene medidas de protección para preservar su información y sus capacidades operativas.

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Otros organismos estadounidenses también han sufrido ataques informáticos

El incidente se conoce después de que varias instituciones del Gobierno estadounidense reportaran problemas de ciberseguridad en los últimos meses.

Entre los organismos afectados se encuentran el FBI, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional y agencias de inteligencia.

Las autoridades todavía no han establecido si el ataque contra Cloud One tiene alguna relación con estos incidentes.

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