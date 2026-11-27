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El Gobierno de Estados Unidos destinará 132.549 dólares, equivalentes a cerca de 500 millones de pesos colombianos, para apoyar la protección del patrimonio cultural de Colombia.

El anuncio fue realizado por la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien informó sobre una nueva alianza de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, con recursos del Programa de Subvenciones para la Implementación de Acuerdos sobre Bienes Culturales (CPAIG) del Departamento de Estado, en alianza con la Fundación Erigaie.

El proyecto se ejecutará entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027 y tendrá dos componentes principales.

Capacitación contra el tráfico ilícito de bienes culturales

Uno de los objetivos será fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de controlar y combatir el tráfico ilegal de piezas patrimoniales.

Para ello se realizarán seis jornadas de capacitación dirigidas a las autoridades de control y seguridad, con herramientas para identificar, prevenir y enfrentar el comercio ilícito de bienes culturales.

Evaluación de edificios patrimoniales afectados por los sismos

El segundo componente estará enfocado en la recuperación del patrimonio afectado por los recientes movimientos telúricos.

Se realizará una evaluación técnica de hasta cinco inmuebles patrimoniales que sufrieron daños graves, con el propósito de establecer las medidas necesarias para su estabilización y preservación.

Esta labor contará con la asistencia técnica del World Monuments Fund y el Smithsonian Museum Conservation Institute, cuyos especialistas aportarán conocimientos para evaluar daños, gestionar riesgos, establecer protocolos de respuesta ante emergencias y proteger las colecciones patrimoniales afectadas.

La ministra Holguín destacó la importancia de esta cooperación internacional para proteger la memoria histórica del país y enfrentar las redes dedicadas al saqueo del patrimonio.

Por su parte, Stewart Tuttle, consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, señaló que desde 2001 su país ha respaldado más de 15 iniciativas de protección del patrimonio cultural colombiano a través de programas de cooperación.

La iniciativa se enmarca en la renovación del Acuerdo sobre Bienes Culturales entre ambos países, realizada en marzo de 2026.