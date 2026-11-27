En la conmemoración del primer Día nternacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han colaborado para compartir un mensaje de alerta a todos los países del mundo.

Este trata sobre la prevención, atención y protección para eliminar la práctica nociva de matrimonio infantil que pone en riesgo la vida, el bienestar y el porvenir de millones de niñas y adolescentes en el mundo.

Niñas y adolescentes limitadas a su derecho de decidir sobre su presente o futuro

Aunque algunos países han mostrado procesos para erradicar la práctica de matrimonio infantil, 139 países carecen de leyes adecuadas para prohibirla. Igualmente el informe de UNICEF alerta sobre las cifras en las que una de cada cinco niñas o adolescentes están casadas o en unión libre antes de cumplir la mayoría de edad.

“Se calcula que 650 millones de niñas y mujeres que viven actualmente contrajeron matrimonio durante su infancia. Además, cerca de 12 millones de niñas siguen siendo casadas o entrando en uniones tempranas cada año”.

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En este sentido, así se encuentra la proporción a nivel mundial:

Asia Meridional (45%):Concentra casi la mitad de los casos.

India y Pakistán registran las cifras más altas, India establece los 18 años como edad mínima con sanciones penales. Por su parte Irán reporta que la edad legal mínima para las niñas es de 13 años (posible antes con autorización judicial solicitada por el padre). En Yemen no hay una edad mínima legal, por lo que 1 de cada 3 mujeres se casa antes de los 18 años. Y en Afganistán según el Decreto 18 talibán avala el matrimonio infantil y forzado, anula el consentimiento, limita el derecho a impugnar o renunciar al matrimonio y da a los hombres de la familia el control de los acuerdos.

África (20%) : Destacan Níger, República Centroafricana, Chad y Burkina Faso.

: Destacan Níger, República Centroafricana, Chad y Burkina Faso. Asia Oriental y el Pacífico (15%).

América Latina y el Caribe (9%).

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Colombia y el avance de erradicación del matrimonio infantil

Pese a que existe en Colombia la Ley 2447 de 2025 “Son Niñas, No Esposas” representó un avance histórico y demostró el compromiso del Estado para eliminar dichas prácticas, aún son necesarias implementar medidas concretas y efectivas. Por ejemplo, la creación del Programa Nacional de atención integral a proyectos de vida con la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes.

“Es urgente que, de la ley en el papel, Colombia dé pasos decididos hacia la acción en los territorios, implementando programas que impulsen los proyectos de vida de niñas y adolescentes”, aseguró Anna Azaryeva, representante (e) de UNICEF en Colombia.

Además la representante de UNICEF mencionó que es de suma importancia generar espacios que protejan a los menores de edad de la violencia, por medio de la inversión de desarrollo y educación. También con la producción de datos que permitan hacer seguimiento de la situación en el país y garantizar acciones para cambiar dichas prácticas y costumbres normalizadas.

¿Cómo acelerar la acción y cumplir la meta para 2030?

Las agencias de Naciones Unidas hacen un llamado a las naciones, para acelerar la inversión y la ejecución de estrategias efectivas para prevenir el matrimonio infantil y las uniones Tempranas.

Esto se logra con el cumplimiento de políticas públicas, programas y servicios con financiación sostenida. Es decir la rendición de cuentas e invertir en educación, protección social, servicios de salud sexual y reproductiva, y oportunidades económicas para abordar las causas profundas del matrimonio infantil y las uniones tempranas, y ampliar los derechos y las opciones de las niñas y adolescentes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora por primera vez este día, como parte del compromiso asumido por la comunidad internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De modo que la meta es poner fin al matrimonio infantil para el 2030.

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Origen y objetivos del día

El 27 de noviembre se conmemora por solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 septiembre de 2026, tras una convocatoria global de Just Rights for Children, que fue adoptada por consenso a propuesta de Sierra Leona y con el apoyo de Cabo Verde, Costa Rica y Marruecos.

La adopción de este día no solo pretende concienciar sobre esta práctica y sobre los abusos sexuales que se cometen dentro de esas uniones, sino que también busca unificar la cooperación global, fortalecer la protección y apoyar a los gobiernos y las comunidades para que creen un marco legal de disuasión, prevención y denuncia.

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