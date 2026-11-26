Una de las banderas del Gobierno de Abelardo De La Espriella, es su política de seguridad y de extradiciones.

El presidente Abelardo De La Espriella ha autorizado más de 174 extradiciones en sus meses días de mandato, al firmar entre 2 y 5 por día.

Las más recientes que autorizó fue la extradición de Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, exalcalde de Pupiales, requerido por sus vínculos con el Cartel de La Guajira, dedicado al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

También fue extraditado, José María Ruiz Migoya, por su participación en el manejo de las finanzas y el lavado de activos de una red de narcotráfico.

El tercer es Alex Alejandro Prado Garrido, por el delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad.

Tras confirmar estas últimas extracciones, el mandatario señaló que: “Ni los cargos públicos, ni las organizaciones criminales, ni las fronteras serán un escudo frente a la acción de la justicia. Quienes pretendan evadirla serán perseguidos y puestos a disposición de las autoridades competentes”.