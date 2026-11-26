China advirtió este jueves de que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos (EE.UU.) pueden elevar la inflación mundial, alterar las cadenas de suministro y generar “riesgos sistémicos a largo plazo” para el crecimiento de la economía global.

El portavoz del Ministerio chino de Comercio He Yadong aseguró en rueda de prensa que la investigación abierta por Washington bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio constituye un “típico acto de unilateralismo”, “daña gravemente el orden económico internacional” y “viola seriamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Rechazó además las acusaciones estadounidenses de “sobrecapacidad” industrial y acusó a algunos países de utilizar ese argumento como “pretexto” para aplicar “políticas proteccionistas” y “politizar la competencia normal de mercado”.

Según el portavoz, estas prácticas pueden “alterar la seguridad y estabilidad” de las cadenas industriales y de suministro globales, “elevar el nivel de inflación mundial” y perjudicar los intereses de empresas y consumidores.

“Generarán riesgos sistémicos a largo plazo para el crecimiento de la economía mundial”, afirmó.

Washington anunció este miércoles nuevos gravámenes a catorce economías, entre ellas China, la Unión Europea y Japón. En el caso chino, la propuesta eleva al 20 % determinadas tasas actualmente situadas en el 12,5 % y contempla aumentarlas hasta el 40 % si fracasan las negociaciones comerciales.

He Yadong indicó además que los equipos económicos de China y Estados Unidos mantienen una “comunicación estrecha” sobre una nueva extensión de la tregua comercial bilateral, vigente hasta el próximo 10 de enero, y aseguró que prolongarlo proporcionaría a las empresas un entorno “relativamente estable y previsible”.

Exención para productos pactados

El portavoz señaló asimismo que los nuevos aranceles estadounidenses excluyen los productos incluidos en el acuerdo de rebajas arancelarias recíprocas sobre unos 30.000 millones de dólares por cada parte y pidió a Washington acelerar los procedimientos internos para aplicarlo “lo antes posible”.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun calificó este jueves la supuesta “sobrecapacidad” china de “falso problema” y acusó a Washington de utilizarla como “pretexto para manipulaciones políticas”.

Guo pidió además a ambas partes aplicar los consensos alcanzados por los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, y mantener la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales.

La nueva disputa surge una semana después de que Xi y Trump volvieran a reunirse en Shenzhen durante la cumbre de la APEC y antes de su próximo encuentro previsto en diciembre, durante la cumbre del G20 en Miami.