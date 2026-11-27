El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Este sábado, 28 de noviembre, habrá cierres viales por el partido del Deportes Quindío

Teniendo en cuenta la motivación extra que tiene el encuentro final entre el Deportes Quindío y el equipo Boca Juniors de Cali, la administración municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, tendrá programados cierres viales en el sector del estadio Centenario.

Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia explicó los cierres “Todo el tramo comprendido entre las glorietas de La Arcadia, Malibú y Tres Esquinas no estará habilitado para el paso vehicular, entre las 11:30 a.m. y las 8:00 p.m. Así mismo, no habrá la posibilidad de parqueo de ningún tipo, excepto los carros vinculados a las fuerzas de seguridad”,

Las vías alternas que estarán disponibles durante este momento son la carrera 19 con calle 50, ordenador Los Naranjos, las vías de los barrios Bosques de Pinares y La Castilla, la vía Jardines, las Avenidas Montecarlo y Los Camellos, las vías del barrio La Isabela y la carrera 18 desde la glorieta de Tres Esquinas.

Más información Sancionan a la tribuna norte del estadio centenario de Armenia para partido del Deportes Quindío

“Queremos invitar a que la comunidad utilice el transporte público para llegar a este sector, pues de esta forma podremos evitar mayores inconvenientes y congestiones que retrasan la normalidad del evento”, concluyó Castaño Calderón.

Desde la Alcaldía municipal han dispuesto este control, teniendo en cuenta las exigencias del encuentro futbolístico, pero, sobre todo, buscando prevenir inconvenientes en materia de movilidad y siniestros viales.