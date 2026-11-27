El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en alianza con la Alcaldía de Montenegro y el Mall del Café, invita a propios y visitantes a disfrutar de la cuarta versión del Festival del Plátano 2026, un evento que busca exaltar la riqueza gastronómica, cultural y comercial de la región.

El sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, Pueblo Tapao será escenario de la cuarta edición del Festival del Plátano organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el Mall del Café y la Alcaldía de Montenegro.

Fiambres montañeros, obleas con mermelada de plátano maduro, tamales, empanadas, pizzas y helados harán parte de la oferta gastronómica, que se complementará con propuestas de artesanías, café y turismo desde las 10:00 a. m. ambos días y culminará con simulacro navideño con natilla gratis para sus asistentes.

Durante dos días, residentes y visitantes podrán probar sus preparaciones, conocer a quienes las elaboran y apoyar el comercio local, así como darle la bienvenida a la navidad con artistas y presentaciones musicales para todos los gustos.

Concursos

El sábado, el público podrá participar en Tome la colada de la abuela, a las 3:00 p. m., y Píquelo más rápido, a las 3:30 p. m. El domingo será el turno de Comelón del plátano, a las 12:30 p. m., y Empáquelo y gane, a las 3:00 p. m.

La programación incluirá música popular y parrandera, presentaciones de danza folclórica y actividades de pintura facial, cuentos y dibujo a cargo de la Biblioteca Municipal. El domingo, el Mall del Café cerrará el encuentro con un simulacro navideño y ofrecerá natilla y buñuelos hasta agotar existencias.

Helado de plátano

Dory Barrios González, empresaria y expositora “Estoy en la cuarta versión del Festival del Plátano en Pueblo Tapao, mi emprendimiento es de helados de plátano, arequipe en cáscara de plátano y pizza, también la base en plátano, dulce y salada, Pueblo Tapao produce mejor plátano del Quindío es el de Pueblo Tapao.

Y necesitábamos que cada quindiano, todo el resto del país conozca que Pueblo Tapao es fuerte en plátano y entonces aquí nos pusieron a investigar con la Cámara de Comercio y poco a poco hemos ido creciendo, innovando. Todos los años traemos un producto nuevo.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:43 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

¿Cómo fue lo del helado?

Usted sabe que uno tiene, prueba y ensayo y prueba y ensayo y hasta que me dio. El primero que saqué hace 3 años, fue solo plátano maduro. Y el año anterior saqué de queso con bocadillo. Y este año vengo innovando con coco con limón y plátano verde.

Invitación

Para la cuarta versión estamos invitando a toda la comunidad que vengan y degusten los helados, la pizza y el arequipe. Y también traeremos ceviche de plátano. Todo en base a plátano.

En Montenegro y el sector de Pueblo Tapo, el plátano ocupa el lugar #1 en cultivos (2.465 ha hectáreas cultivadas), seguido de cítricos y café.

A nivel departamental, en 2024, Montenegro ocupó el 4to lugar como el municipio con mayor cantidad de producción y el primer municipio con mayor rendimiento productivo por hectárea. Por su parte, desde 2019, la producción de Montenegro creció 22 % (la del Quindío, 8,9 %.) Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)