¿Le gusta el plátano? Festival gastronómico este fin de semana en Pueblo Tapao en el Quindío
55 Expositores se darán cita en el Mall del Café en el corregimiento de Pueblo Tapao en Montenegro, Quindío
Rodrigo Estrada, Presidente Cámara de Comercio de Armenia
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Armenia
La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en alianza con la Alcaldía de Montenegro y el Mall del Café, invita a propios y visitantes a disfrutar de la cuarta versión del Festival del Plátano 2026, un evento que busca exaltar la riqueza gastronómica, cultural y comercial de la región.
El sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, Pueblo Tapao será escenario de la cuarta edición del Festival del Plátano organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el Mall del Café y la Alcaldía de Montenegro.
Fiambres montañeros, obleas con mermelada de plátano maduro, tamales, empanadas, pizzas y helados harán parte de la oferta gastronómica, que se complementará con propuestas de artesanías, café y turismo desde las 10:00 a. m. ambos días y culminará con simulacro navideño con natilla gratis para sus asistentes.
Más información
Durante dos días, residentes y visitantes podrán probar sus preparaciones, conocer a quienes las elaboran y apoyar el comercio local, así como darle la bienvenida a la navidad con artistas y presentaciones musicales para todos los gustos.
Concursos
El sábado, el público podrá participar en Tome la colada de la abuela, a las 3:00 p. m., y Píquelo más rápido, a las 3:30 p. m. El domingo será el turno de Comelón del plátano, a las 12:30 p. m., y Empáquelo y gane, a las 3:00 p. m.
La programación incluirá música popular y parrandera, presentaciones de danza folclórica y actividades de pintura facial, cuentos y dibujo a cargo de la Biblioteca Municipal. El domingo, el Mall del Café cerrará el encuentro con un simulacro navideño y ofrecerá natilla y buñuelos hasta agotar existencias.
Helado de plátano
Dory Barrios González, empresaria y expositora “Estoy en la cuarta versión del Festival del Plátano en Pueblo Tapao, mi emprendimiento es de helados de plátano, arequipe en cáscara de plátano y pizza, también la base en plátano, dulce y salada, Pueblo Tapao produce mejor plátano del Quindío es el de Pueblo Tapao.
Y necesitábamos que cada quindiano, todo el resto del país conozca que Pueblo Tapao es fuerte en plátano y entonces aquí nos pusieron a investigar con la Cámara de Comercio y poco a poco hemos ido creciendo, innovando. Todos los años traemos un producto nuevo.
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Escucha el audio
¿Cómo fue lo del helado?
Usted sabe que uno tiene, prueba y ensayo y prueba y ensayo y hasta que me dio. El primero que saqué hace 3 años, fue solo plátano maduro. Y el año anterior saqué de queso con bocadillo. Y este año vengo innovando con coco con limón y plátano verde.
Invitación
Para la cuarta versión estamos invitando a toda la comunidad que vengan y degusten los helados, la pizza y el arequipe. Y también traeremos ceviche de plátano. Todo en base a plátano.
En Montenegro y el sector de Pueblo Tapo, el plátano ocupa el lugar #1 en cultivos (2.465 ha hectáreas cultivadas), seguido de cítricos y café.
A nivel departamental, en 2024, Montenegro ocupó el 4to lugar como el municipio con mayor cantidad de producción y el primer municipio con mayor rendimiento productivo por hectárea. Por su parte, desde 2019, la producción de Montenegro creció 22 % (la del Quindío, 8,9 %.) Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...