Armenia

En la mañana de este martes 25 de noviembre se llevó a cabo la comisión local de fútbol con el objetivo de definir las medidas para el partido de vuelta del Deportes Quindío frente al Boca Juniors de Cali en el Estadio Centenario de Armenia.

Al respecto, el secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez informó que debido a los desmanes registrados en el partido ante el Real Cartagena se sancionará a la Tribuna Norte por lo que no estará habilitada para el ingreso, es decir, solo estarán habilitadas: Oriental, Occidental y Sur.

“Las conclusiones son importantes, primero se sanciona por la invasión a la cancha en la tribuna norte. Segundo, se va a permitir el ingreso de menores de 10 años en occidental y oriental y mayores de 18 años en sur. Esas son la primera conclusiones. Segunda conclusión, no se va a permitir el ingreso ni de instrumentos musicales, ni humos, ni los trapos grandes. Se va a permitir ingreso camisetas y banderas como ha sido costumbre”, dijo.

Explicó que se permitirá el ingreso de mayores de 10 años para Oriental y Occidental, dijo que habrá ingreso exclusivo para mayores de 18 años de edad en la tribuna Sur.

Fue claro que otra de las medidas de la comisión es la relacionada con la prohibición del ingreso de trapos, instrumentos musicales y pólvora con el objetivo de garantizar la seguridad y orden público en este importante encuentro deportivo que definirá el ascenso para el Deportes Quindío.

Manifestó que las puertas estarán abiertas desde las 12:30 del mediodía del sábado entendiendo que iniciará a las 4:30 de la tarde con el objetivo de que los ciudadanos lleguen con tiempo y no se genere aglomeración a las afueras del estadio.

Sostuvo que reforzarán la seguridad de la mano con la Policía con más de 150 uniformados sumado a todo el componente interno y externo de seguridad del estadio y realizando el llamado al aumento de pie logístico al Deportes Quindío.

“Es muy importante continuar con nuestra campaña de que es un evento familiar. De ahí que se permite el ingreso de niños mayores de 10 años. Van a ir familias, van a ir adultos mayores, van a ir niños desde los 10 años. Entonces, el llamado es a un tema de convivencia, que no generen hechos de inseguridad, que no haya invasión de cancha, que no agredan a particulares o a servidores públicos”, resaltó.

Vale destacar que los precios de entradas son: Sur: $33.000 Oriental: $43.000, Occidental: $65.000 y no aplicará promoción 2x1.