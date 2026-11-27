El estadio Centenario de Armenia tendrá aforo del 70% para la final del Torneo Dimayor este sábado, la tribuna norte fue sancionada. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Fiebre de fútbol, de final y de Deportes Quindío en Armenia, los hinchas del milagroso viven con fervor, fe, optimismo, ansiedad, pasión y nervioso 24 horas previas al duelo decisivo ante Boca Juniors

Prácticamente la boletería para el partido de mañana se agotó, las boletas para las tres tribunas habilitadas, occidental, oriental y sur ya están en poder de los aficionados que asistirán al jardín de américa mañana sábado 28 de noviembre y donde se espera que más de 17 mil personas asistan al escenario deportivo.

El partido está programado para las 4y30 de la tarde, las puertas del escenario deportivo se abrirán a las 12y30 del mediodía y desde las 11 de la mañana de este sábado habrá cierres viales en los alrededores del estadio Centenario.

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Este sábado, 28 de noviembre, habrá cierres viales por el partido del Deportes Quindío

Teniendo en cuenta la motivación extra que tiene el encuentro final entre el Deportes Quindío y el equipo Boca Juniors de Cali, la administración municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, tendrá programados cierres viales en el sector del estadio Centenario.

“Todo el tramo comprendido entre las glorietas de La Arcadia, Malibú y Tres Esquinas no estará habilitado para el paso vehicular, entre las 11:30 a.m. y las 8:00 p.m. Así mismo, no habrá la posibilidad de parqueo de ningún tipo, excepto los carros vinculados a las fuerzas de seguridad”, manifestó Daniel J. Castaño, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia.

Las vías alternas que estarán disponibles durante este momento son la carrera 19 con calle 50, ordenador Los Naranjos, las vías de los barrios Bosques de Pinares y La Castilla, la vía Jardines, las Avenidas Montecarlo y Los Camellos, las vías del barrio La Isabela y la carrera 18 desde la glorieta de Tres Esquinas.

“Queremos invitar a que la comunidad utilice el transporte público para llegar a este sector, pues de esta forma podremos evitar mayores inconvenientes y congestiones que retrasan la normalidad del evento”, concluyó Castaño Calderón.

Desde la Alcaldía municipal se ha dispuesto este control, teniendo en cuenta las exigencias del encuentro futbolístico, pero, sobre todo, buscando prevenir inconvenientes en materia de movilidad y siniestros viales.

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Hinchas del Deportes Quindío se mostraron optimistas para la final del Torneo BetPlay que asegure el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano, las autoridades llaman a la mesura y el respeto sea cual sea el resultado

Este sábado 28 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde se vivirá el partido de vuelta del Deportes Quindío ante el Boca Juniors de Cali en el Estadio Centenario de Armenia. Hinchas del equipo cafetero se mostraron optimistas para lograr el tan anhelado sueño de ascender tras más de 13 años en la B por eso consideran están dadas todas las condiciones puesto que en el partido de ida el Deportes Quindío ganó 2 a 0.

Sostienen que ya es momento de brindar una alegría a la hinchada porque han sido muchos años de sufrimiento, sin embargo, la fidelidad y amor por el equipo sobrepasa toda derrota.

Frente a lo ocurrido en el partido del Real Cartagena donde hinchas de la tribuna norte ingresaron a la cancha y protagonizaron desmanes, señalaron que se dejaron llevar por la euforia propiamente del encuentro deportivo.

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Los hinchas y la barra de Artillería Verde han programado para hoy viernes 27 de noviembre a las siete de la noche un banderazo a las afueras del hotel Mocawa al norte de Armenia donde estará concentrado el Deportes Quindío para brindar apoyo y que los jugadores sientan que la hinchada está incondicional y que esperan el tan anhelado ascenso.

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El alcalde de la capital quindiana James Padilla García reconoció que la comunidad deportiva ha esperado durante mucho tiempo esta instancia del Deportes Quindío en una final que le permita ascender por eso las expectativas son altas teniendo en cuenta que el resultado del partido de ida es favorable.

Indicó que se llevó a cabo un consejo de seguridad para articular los esfuerzos con Policía y Ejército para garantizar todas las condiciones de orden público en el marco del encuentro deportivo. Envío un llamado a la hinchada para que sin importar el marcador del partido del próximo sábado se genere un ambiente de paz, tranquilidad y armonía entendiendo que se busca un entorno familiar sin afectación a la seguridad ciudadana.

Reconoció que lo anterior es teniendo en cuenta que muchas personas desean asistir al partido, pero muchos se abstienen debido a los actos de violencia en oportunidades anteriores que han empañado la fiesta del fútbol en el Estadio Centenario de la ciudad.

Vale anotar que la tribuna norte del estadio Centenario de la ciudad está sancionada por lo tanto no estará habilitada para este encuentro deportivo.

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El delantero Goleador del Deportes Quindío José “pepe” Lloreda y el llamado a la hinchada “invitar a todo el hincha quindiano a que nos acompañe, que nos apoye, que esto es de todos, que podemos lograrlo, de que falta un capítulo más de la historia y podemos hacerlo todos juntos, que vayan a apoyarnos y entreguen también ese ese espíritu de hincha que nos puede servir mucho para lo que va a ser nuestra energía en el en el centenario y que todos podamos cumplir nuestros objetivos”

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En ese mismo sentido se pronunció el director técnico del onceno milagroso Harold Rivera “esperamos el apoyo de la de la afición, que nos acompañe, que queremos darles una alegría a ellos, queremos darnos una alegría a nosotros y que tengan mucha fe, que confíen, que tengan mucha fe que lo vamos a lograr y que tengamos buena vibra, buena energía”

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En otras noticias, Los damnificados por el terremoto en Armenia celebran la entrega de subsidios de arrendamiento tras tres meses de la tragedia

En efecto en el punto Facilísimo ubicado en la carrera 14 entre calles 21 y 22 en el centro de la ciudad iniciaron los pagos de subsidio de arrendamiento para los damnificados por el terremoto.

Caracol Radio se desplazó hasta el lugar para hablar con los damnificados beneficiados del subsidio, precisamente celebraron que por fin se estén generando las entregas puesto que han sido meses muy complejos donde se han visto obligados a endeudarse para lograr subsistir.

Doña Miriam dio a conocer que su apartamento está ubicado en inmediaciones del Parque Sucre de la ciudad y que resultó gravemente afectado en su infraestructura, sin embargo, al no encontrar un lugar acorde a sus condiciones tuvieron que regresar a su residencia sin importar el riesgo actual.

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Dijo que es una bendición contar con el subsidio que es de 3 millones 100 mil pesos puesto que es un aliciente y sobre todo en esta época que se avecina de fin de año por lo que agradeció al gobierno nacional.

De otro lado, Fernando indicó que su apartamento resultó muy afectado en el sector del Cortijo de la ciudad por lo que el subsidio es clave para compensar los gastos surtidos en estos tres meses después de la tragedia.

Fue claro que, aunque está agradecido por el subsidio, considera es un inicio porque es mucho lo que se requiere para lograr la estabilidad con la que contaba antes del terremoto.

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Al respecto el secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaria entregó un parte de tranquilidad por el proceso establecido para las entregas de subsidios en articulación con la unidad nacional de gestión del riesgo.

Enfatizó en que serán el primer departamento del país en consolidar la entrega de ayudas por el trabajo mancomunado con el Gobierno nacional. Resaltó que en los doce municipios del departamento están estableciendo un pico y cédula como modalidad de entrega donde el viernes 27 de noviembre será para las terminadas en 5 y 6, sábado 28 7 y 8 y el lunes 30 de noviembre 9 y 0.

Recordó que los beneficiarios son los ciudadanos que se encontraban inscritos en el registro único de damnificados RUD de acuerdo con las directrices emitidas por el Gobierno Nacional.

Informó que será un único pago por los tres meses y es con el objetivo de evitar congestiones para lograr la efectividad en el proceso de las entregas de subsidios.

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Es de anotar que a partir del 1 de diciembre la entrega de subsidios será para todos los números de cédula y a quienes no lograron reclamar en fechas anteriores.

¿Eres beneficiario de los subsidios del gobierno? Ingresa tus datos para saber si tienes disponible el subsidio y consulta nuestro directorio de puntos habilitados para el pago en este enlace https://consultatusubsidio.supergiros.com.co:3444/

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Indignación en el Quindío por las heridas con machete que recibió un perrito de la calle, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el responsable

El caso se registró en el municipio de Circasia y ha generado el rechazo de la comunidad debido a las lesiones con machete que sufrió un perro callejero.

El reporte lo entregó el secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria quien lamentó la situación por lo que acompañan a la comunidad y a la administración municipal con el objetivo de que en el menor tiempo puedan dar con la persona responsable de este caso aberrante.

Fue claro que es un delito y debe aplicarse la ley Ángel que precisamente fue creada para castigar a quienes ejercen hechos de maltrato animal por lo que trabajan de la mano con el alcalde, la secretaría de Gobierno y Policía para lograr identificar a la persona con el objetivo de este caso no quede en la impunidad.

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Le solicitó a la comunidad del municipio a que denuncie y brinde información relacionada con este caso que permita entregar un parte de tranquilidad a través de la captura del responsable.

Reconoció que preocupan este tipo de situaciones por eso exhortó a la comunidad a respetar a los animalitos, brindarles amor y cuidado para que no se generen nuevos casos.

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Capturada ciudadana por presunta agresión a un uniformado durante la atención de una riña en Pijao

La mujer de 36 años de edad fue detenida en flagrancia por el presunto delito de violencia contra servidor público, tras causar lesiones a un integrante de la Policía Nacional.

Los hechos se registraron en la calle 13 con carrera 5, cuando los uniformados de la Estación de Policía Pijao atendían un caso de riña en el sector. De acuerdo con la información recopilada, una ciudadana presuntamente agredió a uno de ellos utilizando una botella, ocasionándole una lesión en la cabeza mientras este adelantaba el procedimiento policial.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a materializar la captura de la mujer, le dieron a conocer los derechos que le asisten como persona capturada y efectuaron el procedimiento correspondiente por el delito de violencia contra servidor público.

Posteriormente, la capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Entre tanto, el uniformado lesionado fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica. El reporte inicial indicó que presentó una contusión producto del golpe recibido.

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Operativos en La Chec y Los Álamos dejaron 18 comparendos, cuatro vehículos inmovilizados y 372 registros a personas

Dos operativos de seguridad, tránsito y recuperación del espacio público realizados en los sectores de La Chec y Los Álamos dejaron 18 comparendos de tránsito, cuatro vehículos inmovilizados, 372 registros a personas y el cierre de un establecimiento comercial por falta de documentación.

Las acciones fueron lideradas por la Alcaldía de Armenia, por intermedio de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en desarrollo de las jornadas de recuperación del espacio público, inspección, vigilancia y control.

Así, con el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional, además de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), las intervenciones en el sector de Los Álamos dejaron como resultado 16 comparendos de tránsito, tres vehículos inmovilizados —dos automóviles y una motocicleta— y 135 registros a personas por parte de la Policía Nacional.

Por su parte, en La Chec se realizaron 237 registros a personas, se impusieron dos comparendos de tránsito y se inmovilizó una motocicleta. Además, durante las verificaciones a establecimientos comerciales se ordenó el cierre de uno de ellos por falta de documentación.

En total, las dos intervenciones dejaron 18 comparendos de tránsito, cuatro vehículos inmovilizados, 372 registros a personas y un establecimiento cerrado por incumplimiento de los requisitos documentales.

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Alcaldía expuso propuesta de 50 módulos para vendedores ambulantes y de perecederos de la calle 16

Con el propósito de avanzar en soluciones concertadas para los vendedores de perecederos y ambulantes, la Alcaldía de Armenia realizó una reunión de trabajo con representantes de este sector, la asociación de comerciantes y Empresas Públicas de Armenia (EPA), espacio que sirvió para presentar una propuesta inicial para adecuar 50 módulos en la calle 16, con el propósito de mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad comercial.

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, explicó además que uno de los compromisos es fortalecer la seguridad en puntos estratégicos donde desarrollan su actividad comercial, mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional y los gestores de convivencia. La medida busca brindar mayores condiciones de tranquilidad tanto a los vendedores como a sus clientes.

Otro de los temas abordados fue la disposición final de residuos. En este sentido, se concertó avanzar en acciones que eviten la acumulación inadecuada de basuras y gestionar con EPA la definición de horarios de recolección que permitan atender las necesidades particulares de estos comerciantes.

La Administración Municipal indicó que afianzará más espacios de diálogo y articulación institucional para revisar los diferentes aspectos relacionados con la actividad comercial, las condiciones de seguridad, el manejo de residuos y las alternativas de organización del espacio público.

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Hurto a personas bajó 57 % y a residencias 72 % en Armenia, según cifras de la Policía

Entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de 2026, el hurto a personas en Armenia pasó de 870 a 371 casos frente al mismo periodo de 2025, equivalente al 57 %, mientras que en hurto a residencias la disminución llegó al 72 %, al pasar de 168 casos a 47.

El documento indicó que en el periodo hubo 499 casos menos de hurto a personas, y se registró una disminución del 34 % en el hurto a establecimientos comerciales, pasando de 174 a 115 casos.

Otros indicadores que mostraron resultados favorables fueron en el hurto de automotores que pasó de 12 a 9 casos, una reducción del 25 %, y en el hurto de motocicletas que disminuyó un 31 %, al pasar de 93 a 64.

En cuanto a otras conductas delictivas, la extorsión registró una disminución del 32 %, pasando de 60 a 41 casos; los delitos sexuales bajaron de 163 a 146, con una reducción del 10 %, y la violencia intrafamiliar pasó de 376 a 369 casos, equivalente a una disminución del 2 %.

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El balance también destacó una reducción significativa en el hurto de elementos personales. Los registros de hurto de celulares pasaron de 358 en 2025 a 90 en 2026, lo que representa una disminución del 75 %. En el caso de las bicicletas, los casos bajaron de 25 a 6, con una reducción del 76 %.

Asimismo, durante el periodo analizado no se registraron casos de secuestro, hurto a bancos ni abigeato —hurto de ganado o animales domésticos—, indicadores que también se mantuvieron en cero en el mismo periodo de 2025.

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Desesperada está una madre en Armenia, que busca a su hija que ésta desaparecida y que estaba en condición de calle

Doña Gloria busca a su hija, Stefanía Agudelo Mejía, de 27 años que tiene un tatuaje de media luna en el brazo derecho. La última vez que fue vista vestía pantalón negro de plástico y chaleco naranja. Se encuentra en condición de calle. Cualquier información comunicarse al 304 437 7879 (Gloria).

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Un total de 200 usuarios del municipio de Génova cuenta nuevamente con el servicio de internet gratuito luego de que la gobernación del Quindío culminara las labores de reparación de la infraestructura tecnológica afectada por el evento sísmico del pasado 10 de agosto.

Bajo la coordinación del secretario TIC, Wilson Andrés Ramos Herrera, las intervenciones se desarrollaron durante el 24 y 25 de noviembre, con la sustitución de dos tramos de aproximadamente 1.200 y 700 metros de fibra óptica, respectivamente, correspondientes a la red troncal que conecta a Armenia con Génova.

Durante la tarde de este jueves 26 de noviembre finalizaron las labores de empalme, permitiendo el restablecimiento total del servicio. De esta manera, la administración departamental continúa garantizando la conectividad de las familias beneficiarias y fortaleciendo la infraestructura tecnológica del territorio.

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Se cumplió la mesa de seguimiento a los compromisos relacionados con la construcción del nuevo hospital Sagrado Corazón de Jesús, de Quimbaya, un espacio de articulación en el que participaron la veeduría ciudadana, la Contraloría General de la República, la interventoría, el contratista y Proyecta, con el propósito de revisar las acciones acordadas y fortalecer el seguimiento al avance de esta importante obra para el municipio.

Durante la jornada, hizo presencia la gerente de Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto, junto a su equipo técnico y los demás actores vinculados al proyecto, abordando los compromisos establecidos y la importancia de mantener un trabajo coordinado entre las entidades y los organismos de control, garantizando transparencia, acompañamiento y seguimiento permanente a la ejecución de la obra.

Como parte de este ejercicio de seguimiento, la próxima mesa de trabajo quedó programada para el 3 de diciembre, fecha en la que se revisarán los compromisos pactados durante la reunión de hoy, con el fin de verificar su cumplimiento, evaluar los avances y continuar haciendo seguimiento a la construcción del nuevo hospital Sagrado Corazón de Jesús, una obra fundamental para fortalecer la atención en salud de los habitantes de Quimbaya.

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El sector de la construcción en Armenia advierte que el déficit habitacional genera la informalidad de viviendas

En el marco de la celebración de los 10 años de trayectoria de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, el presidente de la Junta Directiva José Alejandro Mejía se refirió a la problemática de asentamientos informales que fue tema de debate en días pasados en el Concejo Municipal.

Reconoció la complejidad que vive actualmente la ciudad ya que se tiene un déficit habitacional tanto cuantitativo como cualitativo por lo que requiere políticas públicas tanto municipales, departamentales y nacionales.

Resaltó que el tema de asentamientos refleja ese déficit porque los hogares se forman y requieren donde vivir, pero si no se brindan las alternativas a través del sector formal lo harán por el informal. Es de destacar que son más de 120 asentamientos subnormales en la capital quindiana.

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Salento, el municipio padre del Quindío, se convirtió en el sexto territorio en recibir la Feria de Vivienda departamental, una iniciativa que busca acercar a más familias quindianas a la posibilidad de tener casa propia.

La jornada, liderada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, junto al alcalde Santiago Ángel Morales y la gerente de Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto, permitió socializar una nueva oportunidad de vivienda y avanzar en acciones orientadas al bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

Durante el encuentro se dieron a conocer los detalles del proyecto ‘Reserva del Cóndor’, que contempla 72 viviendas, así como sus características, requisitos y condiciones para acceder a esta iniciativa. La socialización se convirtió en un espacio para resolver inquietudes y brindar información clara a las familias interesadas en hacer realidad el sueño de tener vivienda propia.

Con esta sexta jornada, la Feria de Vivienda continúa su recorrido por el departamento y se prepara para llegar este sábado 28 de noviembre al municipio de Calarcá, a partir de las 9:00 a. m., en el coliseo de la Institución Educativa Robledo.

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La alcaldía de Calarcá alerta sobre mensajes fraudulentos que ofrecen modificar la categoría del Sisbén a cambio de dinero

La Administración Municipal recuerda que todos los trámites del Sisbén son gratuitos, personales y no requieren intermediarios. La clasificación es asignada exclusivamente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de acuerdo con la información registrada en cada hogar.

La Alcaldía de Calarcá, a través de la Oficina Municipal del Sisbén, alerta a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes fraudulentos en los que se ofrece disminuir la categoría del Sisbén a cambio de dinero, sin necesidad de realizar la actualización de datos de manera presencial.

Frente a esta situación, la Administración Municipal hace un llamado a no caer en engaños y recuerda que ninguna persona está autorizada para cobrar por estos procedimientos ni puede garantizar un cambio en la clasificación, pues esta es determinada exclusivamente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), conforme a la información registrada de cada hogar.

Asimismo, se reitera que todos los trámites relacionados con el Sisbén son gratuitos, personales y no requieren intermediarios. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos desconfiar de quienes soliciten pagos o datos personales bajo la promesa de modificar su grupo de clasificación. Cualquier actualización o trámite debe realizarse directamente ante los canales oficiales de la entidad.

Quienes necesiten actualizar su información o adelantar algún procedimiento pueden acercarse a la Oficina Municipal del Sisbén, ubicada en la carrera 21 #33-14, antiguo centro de salud del barrio Simón Bolívar, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en jornada continua.

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Calarcá tendrá un presupuesto de $141 mil millones para ejecutar sus proyectos en 2027

Los recursos aprobados mediante el Acuerdo 030 estarán destinados a financiar las metas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Calarcá Renace 2024-2027, dando continuidad a las acciones contempladas para el próximo año.

El Concejo Municipal de Calarcá aprobó el Acuerdo 03O, por medio del cual se expide el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del municipio para la vigencia fiscal 2027, por un valor total de 141 mil millones de pesos.

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La sede oficial del ICETEX en Armenia, su Centro de Experiencia Presencial, retomó operaciones para prestar sus servicios a la comunidad de Quindío.

La sede oficial de la entidad en la capital quindiana suspendió su servicio el pasado 10 de agosto por los daños dejados por el terremoto que sacudió a los colombianos. Dos semanas después, el ICETEX retomó la atención presencial en una sede temporal dispuesta por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.

Así, desde este jueves 26 de noviembre, el Centro de Experiencia (ubicado en la calle 21 n.º 16-37, edificio Banco Popular) reabre sus puertas a la comunidad en horario de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

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El regreso del CEP fortalece la presencia y la gestión del ICETEX en el departamento del Quindío, donde actualmente 4.335 personas son beneficiarias de la entidad.

De ellas, 3.138 cuentan con crédito educativo y 1.197 son beneficiarias de créditos condonables o subsidios a través de los fondos administrados por el ICETEX.

Además, 10 personas del departamento adelantan estudios mediante programas internacionales y becas gestionadas por esta institución nacional.

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CRQ realizará audiencia pública ambiental para escuchar a la comunidad sobre la modificación de la licencia del Parque Andalucía, en Montenegro

La jornada se cumplirá hoy viernes 27 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m., en el Aula Ambiental de la Corporación, en Armenia. El proceso corresponde a una solicitud presentada por Urbaser Colombia. para la ampliación del Parque Ecológico y Tecnológico Andalucía.

La solicitud de modificación de la licencia fue presentada por la empresa Urbaser Colombia S.A. E.S.P., responsable del proyecto, que busca ampliar la infraestructura del parque ambiental.

En este contexto, la audiencia constituye un mecanismo de participación ciudadana que permitirá a las comunidades, organizaciones sociales, autoridades y demás interesados conocer los alcances de la iniciativa, expresar sus inquietudes y presentar observaciones sobre sus posibles implicaciones ambientales.

Es importante precisar que este procedimiento corresponde a un trámite promovido por Urbaser ante la autoridad ambiental. El papel de la CRQ es adelantar la evaluación correspondiente dentro de sus competencias, garantizar los espacios de participación y analizar los elementos técnicos y las observaciones que se presenten antes de adoptar una decisión frente a la solicitud.

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Durante la audiencia, la empresa solicitante tendrá la oportunidad de exponer las características del proyecto, sus alcances y las medidas contempladas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales.

A su vez, los participantes, previamente inscritos, podrán presentar sus intervenciones y aportar información relacionada con el objeto de la convocatoria.

La audiencia pública ambiental se llevará a cabo a las 9:00 a. m. en el Aula Ambiental de la CRQ, ubicada en la calle 19 Norte # 19-55, en Armenia.

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Empresas Públicas de Armenia a través de la Subgerencia de Aguas y Subgerencia de Aseo, realizó una jornada especial de limpieza en el barrio Nuevo Armenia, con el propósito de recuperar los espacios públicos y atender los puntos afectados por la acumulación de residuos.

Durante la actividad, los operarios adelantaron labores de recolección de residuos, barrido y limpieza de diferentes sectores del barrio, buscando mejorar las condiciones del entorno y contribuir al bienestar de sus habitantes.

Libardo Cardoso Morales, operario de aseo de EPA, expresó su preocupación frente a las malas prácticas de disposición de residuos que se siguen presentando en la ciudad.

“Nos ponemos la camiseta por la ciudad. Es muy triste que nosotros realicemos las labores de limpieza y que, al poco tiempo, nuevamente encontremos basuras en el mismo lugar. Hacemos un esfuerzo por mantener limpio el barrio, pero necesitamos que la comunidad también se comprometa”, manifestó.

Durante esta jornada se recogieron más de 20 toneladas de residuos, una cifra que evidencia la importancia de estas intervenciones y, al mismo tiempo, la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana.

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El próximo martes 1 de diciembre se realizará el encendido del alumbrado navideño en Armenia que busca fortalecer la dinámica turística y comercial

Y es que ya se evidencian varias figuras navideñas en diferentes puntos de la ciudad de cara a la temporada de fin e inicio de año.

El alcalde de Armenia, James Padilla explicó que tras la suspensión de las fiestas aniversarias del mes de octubre por la contingencia generada por el terremoto es viable encender la luz de la navidad y la esperanza.

Fue claro que este tipo de iniciativas son clave para fortalecer la dinámica económica del municipio tras la complejidad que se ha vivido por el fuerte sismo del pasado 10 de agosto. Reconoció que el alumbrado es una parte clave en cuanto a un atractivo para propios y visitantes por lo que articularon esfuerzos con la empresa de energía del Quindío para realizar el encendido el próximo 1 de diciembre.

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El sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, Pueblo Tapao será escenario de la cuarta edición del Festival del Plátano organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el Mall del Café y la Alcaldía de Montenegro.

Fiambres montañeros, obleas con mermelada de plátano maduro, tamales, empanadas, pizzas y helados harán parte de la oferta gastronómica, que se complementará con propuestas de artesanías, café y turismo desde las 10:00 a. m. ambos días y culminará con simulacro navideño con natilla gratis para sus asistentes

Durante dos días, residentes y visitantes podrán probar sus preparaciones, conocer a quienes las elaboran y apoyar el comercio local, así como darle la bienvenida a la navidad con artistas y presentaciones musicales para todos los gustos.

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El sábado, el público podrá participar en Tome la colada de la abuela, a las 3:00 p. m., y Píquelo más rápido, a las 3:30 p. m. El domingo será el turno de Comelón del plátano, a las 12:30 p. m., y Empáquelo y gane, a las 3:00 p. m.

La programación incluirá música popular y parrandera, presentaciones de danza folclórica y actividades de pintura facial, cuentos y dibujo a cargo de la Biblioteca Municipal. El domingo, el Mall del Café cerrará el encuentro con un simulacro navideño y ofrecerá natilla y buñuelos hasta agotar existencias.

En Montenegro y el sector de Pueblo Tapo, el plátano ocupa el lugar #1 en cultivos (2.465 ha hectáreas cultivadas), seguido de cítricos y café.

A nivel departamental, en 2024, Montenegro ocupó el 4to lugar como el municipio con mayor cantidad de producción y el primer municipio con mayor rendimiento productivo por hectárea. Por su parte, desde 2019, la producción de Montenegro creció 22 % (la del Quindío, 8,9 %.) Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)

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El Gran Salón BAT de Arte Popular, Colombia diversidad cultural y natural, llegó a Armenia como parte de su itinerancia nacional, con una selección de obras que recoge las múltiples expresiones del arte popular colombiano.

Una exposición que invita a conocer las historias, tradiciones y saberes de artistas de distintas regiones, cuyas creaciones reflejan la riqueza cultural y natural del país.

La exhibición tendrá sus puertas abiertas hasta el 16 de enero de 2027 en la Sala de Exposiciones Comfenalco Quindío (Cl. 16 #15-22).

Las 50 obras que integran esta exposición son una muestra de la creatividad y el talento de los artistas populares colombianos. A través de estas creaciones, los visitantes podrán descubrir distintas maneras de interpretar el país, desde las costumbres y los oficios tradicionales hasta los paisajes, las experiencias y los elementos que hacen parte de la identidad de cada región.

Como parte de su compromiso con la inclusión y la transformación social, a la par del Gran Salón BAT de Arte Popular en Armenia se entregó también el Premio Extramuros, una iniciativa que reconoce el talento de artistas empíricos privados de la libertad y que busca abrir espacios para que sus obras sean conocidas más allá de los establecimientos penitenciarios.

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En deportes, La Ciclovida tendrá una caninata para compartir con las mascotas

Este domingo 29 de noviembre, la Ciclovida de la avenida Centenario tendrá una caninata para compartir en familia, promover la actividad física y disfrutar con las mascotas. La jornada iniciará a las 8:15 a. m., con salida a las 8:30 a. m., desde Los Containers, y un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros hasta el frente del centro comercial Plaza Flora.

Los asistentes contarán con hidratación para sus mascotas, acompañamiento médico veterinario, sorteos de artículos para animales de compañía, jornada de adopción y servicios de la Secretaría de Hacienda, en una mañana de recreación, bienestar y encuentro.