Frente a la tendencia de las compras electrónicas durante las jornadas del Black Friday, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, este 26 de noviembre de 2026, realizó un llamado preventivo bajo un comunicado de prensa, solicitando a los bogotanos tener mayor precaución ante el incremento de estafas digitales en este inicio de temporada.

Contexto: Black Friday y Cyber Monday en Colombia 2026: búsqueda de ofertas y productos con mayores descuentos

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico durante 2025, Colombia registró 684,6 millones de compras en línea, un crecimiento del 19,9 % frente a 2024 . Este crecimiento exige mayor atención frente a los riesgos digitales, especialmente en temporadas de descuentos.

Con este propósito, la Secretaría de Seguridad impulsa la estrategia ‘No Caiga en la Red’ bajo el lema ‘Interrumpa la secuencia. Antes de seguir, verifique’, con el fin de reducir las estafas que ofrecen descuentos de hasta el 80 %, piden códigos de seguridad y presionan por pagos inmediatos.

Suplantación de marcas y falsas promociones

El programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) advirtió que los delincuentes replican las imágenes, los logos y el nombre de marcas reconocidas para simular su comercio. Ante ofertas con descuentos exagerados y tiempos límite de compra, el Distrito aconseja no entrar a los enlaces recibidos, dirigirse directamente a los sitios web oficiales de venta y verificar las URL de las páginas.

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Ya que, la simple apariencia de un establecimiento conocido no garantiza que la comunicación provenga realmente de sus comerciantes oficiales. Por esta razón, cuando una publicidad incluye una cuenta regresiva que induce a comprar de inmediato, se sugiere buscar el portal autorizado de la tienda para confirmar si la promoción efectivamente existe.

El engaño de los pagos de envío

La Secretaria Distrital menciona que, otra de las modalidades más frecuentes consiste en enviar avisos sobre supuestos problemas con un envío, utiliza mensajes de texto que exigen un pago de $4.900 para reprogramar supuestos envío que no pudieron ser entregados. Aunque el monto que solicitan no es alto, el verdadero propósito de esto es robar los datos de las tarjetas bancarias.

Adicionalmente, se recomienda a los vendedores que reciben pagos digitales, verificar directamente en el portal bancario que el dinero haya ingresado correctamente antes de entregarle los productos al cliente. No se confié de una captura o pantallazo proporcionado por un comprador.

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¿Qué hacer si es víctima de una estafa?

En este caso, la Secretaría sugiere contactar de inmediato a la entidad bancaria desde la cual se realizó la transacción para bloquear los productos financieros, así como guardar los mensajes o enlaces como prueba del fraude.

Los ciudadanos pueden recibir orientación de AIDE llamando a la línea (601) 377 9595 (opción 5, extensión 1137) , o comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad con la campaña ‘No Caiga en la Red’, busca que las compras digitales no sean una oportunidad para los estafadores. Recomienda hacer una pausa, verificar la información y confirmar la transacción antes de continuar con la compra.

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