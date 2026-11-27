Tras denuncias de presuntas irregularidades en sorteos realizados por la Lotería de Boyacá en 2025, en las que presuntamente se habrían perdido balotas, Coljuegos anunció que través de Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar van a investigar esos hechos.

Para recaudar evidencia, la entidad realizará una visita de inspección para adelantar las indagaciones sobre estos hechos que habrían ocurrido entre mayo y julio de 2025.

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“Una vez se culmine esta actuación administrativa y técnica, se emitirá un informe oficial con los respectivos hallazgos, determinaciones y actuaciones a seguir bajo estándares rigurosos que salvaguarden la confianza e integridad de los juegos territoriales”, señaló la entidad.

Finalmente la entidad afirmó que iniciaron estas actuaciones en el marco de sus competencias de inspección, vigilancia y control inició las actuaciones pertinentes para recaudar evidencias y establecer con certeza las circunstancias en las que se desarrollaron los sorteos.

“Ratificamos el compromiso de Coljuegos y la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar con los jugadores y ciudadanos en general, quienes disfrutan de estas alternativas de entretenimiento, y a quienes garantizamos la transparencia y rigurosidad frente medidas que salvaguardan los sorteos de las diferentes modalidades de juego”, remató la entidad.