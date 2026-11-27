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En entrevista con 6AM W, el personero municipal, Luis Carlos Sarmiento Mrillo, manifestó su preocupación por el ataque con un dron contra la estación de Policía de Condoto, Chocó, que ocasionó la muerte de un auxiliar de 19 años y encendió las alertas por los riesgos que enfrentan las comunidades que viven cerca de estas instalaciones.

El funcionario confirmó que este es el tercer ataque con drones contra la estación de Policía de Condoto durante este año y el número 19 registrado en el departamento del Chocó.

Sarmiento señaló que una de las principales preocupaciones del Ministerio Público es que las estaciones de Policía suelen estar ubicadas en sectores residenciales, lo que expone a las familias a posibles daños colaterales durante las acciones armadas.

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