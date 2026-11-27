Las vacaciones de fin de año traen nuevas formas de viajar. Alejándose de los viajes a los destinos frecuentes, los viajeros están optando por descubrir nuevos pueblos y explorar el territorio.

Los pueblos escondidos, destinos llenos de naturaleza y rincones emergentes, resultan en una experiencia nueva para el viajero y un ingreso nuevo para la población local del destino.

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¿A dónde viajar en diciembre? 5 destinos que marcan tendencia

Según la plataforma Airbnb, los viajes giran en torno a cuatro categorías: tierra caliente cerca de Bogotá, aventura y pueblos con encanto, naturaleza y cultura regional, y playa y Caribe.

Estos son los cinco destinos más buscados por los colombianos para fin de año:

Guaduas-Cundinamarca: Con búsquedas que aumentaron más del 120%

Con búsquedas que aumentaron más del 120% San Gil-Santander: con búsquedas de más del 100%

con búsquedas de más del 100% El Jardín-Antioquia: Búsquedas cercanas al 50%

Búsquedas cercanas al 50% Villa de Leyva - Boyacá: Búsquedas de más del 30%

Búsquedas de más del 30% Tolú-Sucre: Búsquedas cercanas al 30%

Si su objetivo es buscar tierra caliente que no esté lejos de Bogotá, su destino es Guaduas. Para encontrar pueblos con encanto, San Gil es la respuesta. Si quiere conocer más sobre la cultura regional y la naturaleza, Villa de Leyva; y si, por el contrario, quiere ir a la playa, Tolú es la solución.

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¿Cómo están planeando los colombianos sus viajes de fin de año?

Para los colombianos, a la hora de buscar viajar, se deben tener en cuenta factores como el espacio para más de cuatro personas, a cuántas horas o kilómetros está el destino, la cantidad de noches que se van a quedar; esto es lo que revelan las búsquedas:

Viajes acompañados: Más del 80% de las búsquedas corresponden a grupos o familias.

Más del 80% de las búsquedas son para viajes entre dos y seis noches.

Escapadas cortas: Más del 60% de búsquedas corresponden a destinos que tienen un desplazamiento menor a 800 kilómetros y más del 40% a destinos con un desplazamiento menor a 480 kilómetros.

¿Qué destinos prefieren los viajeros según su generación?

Por un lado, los millennials muestran un fuerte interés por los destinos cercanos y que involucren la aventura y exploración con destinos como Villavicencio, Los Santos y Peñol.

Por otra parte, la generación Z busca diversificar sus destinos sin importar la distancia, con destinos como Ibagué, Paipa o Tolú, o Juan de Acosta, un destino de playa y Caribe que ha ganado reconocimiento por ofrecer experiencias auténticas y entrar en contacto con la comunidad local.

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