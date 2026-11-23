Faltan poco menos de 50 días para que finalice el 2026 e inicie el 2027. Más allá de las festividades ya conocidas durante este tiempo, hay quienes se preguntan si, en Colombia, habrá días festivos con el fin de planear sus vacaciones de fin/inicio de año.

Por este motivo, en Caracol Radio le contamos cuáles son los días festivos que restan en 2026 los que habrá en enero del 2027.

¿Cuáles son los festivos que hay en diciembre 2026?

Pues bien, para diciembre del 2026 solo quedan dos días festivos.

El primero es el que celebra el Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre, un día después del ya muy famoso ‘Día de las Velitas’.

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Estas dos celebraciones se relacionan la una con la otra, pues en Velitas se celebra lo que acontece el 8 de diciembre.

Según se explica en el archivo de la Alcaldía de Bogotá, el Día de las Velitas se celebra “como vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de acuerdo con la bula Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, promulgada por el papa Pio IX y que básicamente declaró dogma de fe a la Inmaculada Concepción por haber sido preservada del pecado original”.

Para ese entonces, miles de peregrinos fueron a la plaza de Roma a participar en la vigilia con velas y candelabros como una forma de respeto y devoción.

En Colombia, las familias se reúnen y encienden velas afuera de sus casas, se prepara comida especial y en algunos lugares de reza el rosario. De igual forma, se encienden faroles y muchas personas aprovechan esta fecha para pedir un deseo por cada vela que enciendan.

El otro festivo de diciembre es el del 25, en la Navidad. En muchos países se celebra el 24 como tal, aunque oficialmente la celebración empieza desde la medianoche cuando ya es 25,

¿Cuáles son los festivos que habrá en enero 2027?

Por otro lado, arrancando el año habrá dos festivos.

El primero para enero 2027 ya es muy conocido, y es el 1 de enero, en donde se celebra el año nuevo una vez concluye el 31 de diciembre, la nochevieja.

Ahora, el segundo festivo es también muy conocido, y es el Día de los Reyes Magos; sin embargo, para esta ocasión del 2027 no se celebrará el segundo sábado de enero, como tradicionalmente se hace, sino hasta el tercero.

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La razón es una cuestión de normativa en el país que permite trasladar un festivo que no cae en lunes, al lunes más cercano.

En 2027 el día de los Reyes magos cae un miércoles, por lo que el día feriado se trasladará para el lunes, 11 de enero.

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