Petro denunció que se habría retirado su cuadro de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño
El exmandatario aseguró que, aunque escondan sus retratos y sus palabras, su legado ya hace parte del corazón del pueblo y, por esa razón, permanecerá en la memoria de los colombianos.
El expresidente Gustavo Petro denunció que su retrato habría sido retirado de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño. Ante esta situación, aseguró que, aunque escondan sus imágenes y sus palabras, su legado ya hace parte del corazón del pueblo y permanecerá en la memoria de los colombianos.
“Se trata de anular las diferencias de nuestra historia. Los procesos, las expresiones artísticas y las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran y se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables”, manifestó Petro.
Lea también: Gustavo Petro califica de “inconstitucional” solicitud del MinTIC para suspender su cuenta de X
De igual forma, recordó lo ocurrido con los retratos de Carlos Nieto, a quien identificó como el primer presidente negro, y del general José María Melo, a quien señaló como el primer presidente indígena de Colombia y último general del Ejército Libertador.
Por último, afirmó que durante su gobierno demostró que en Colombia sí es posible construir un Estado social de derecho y que la justicia social es el eje fundamental de la paz.
“Demostré como se reduce al mínimo histórico la pobreza y el hambre en Colombia. Demostré como se puede recuperar la salud pública desde el corazón geográfico del país”, detalló el expresidente.
Le podría interesar: Pacto Histórico rechaza petición de suspensión de cuenta del expresidente Petro: “es persecución”
Por su parte, desde la Presidencia respondieron que se encuentran verificando la información.