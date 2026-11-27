El expresidente Gustavo Petro denunció que su retrato habría sido retirado de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño. Ante esta situación, aseguró que, aunque escondan sus imágenes y sus palabras, su legado ya hace parte del corazón del pueblo y permanecerá en la memoria de los colombianos.

“Se trata de anular las diferencias de nuestra historia. Los procesos, las expresiones artísticas y las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran y se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables”, manifestó Petro.

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De igual forma, recordó lo ocurrido con los retratos de Carlos Nieto, a quien identificó como el primer presidente negro, y del general José María Melo, a quien señaló como el primer presidente indígena de Colombia y último general del Ejército Libertador.

Por último, afirmó que durante su gobierno demostró que en Colombia sí es posible construir un Estado social de derecho y que la justicia social es el eje fundamental de la paz.

“Demostré como se reduce al mínimo histórico la pobreza y el hambre en Colombia. Demostré como se puede recuperar la salud pública desde el corazón geográfico del país”, detalló el expresidente.

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Por su parte, desde la Presidencia respondieron que se encuentran verificando la información.