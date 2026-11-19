Para diciembre de 2026, Bogotá contará con una oferta en danza, música y grandes historias para disfrutar en familia.

Tres producciones llegan por la temporada navideña a diferentes escenarios de la capital. Entre los espectáculos se encuentra una aventura centrada en valores para niños y adultos, una danza inspirada en uno de los éxitos de cine infantil y un musical navideño.

Tres espectáculos navideños: Fecha y lugar

David y Ester en la máquina del tiempo

El teatro G12 recibirá la obra David y Ester en la Máquina del Tiempo, una producción que invita a acompañar a los protagonistas en un viaje por relatos y personajes como Abraham, Noé, Pablo y Gedeón el 5 y 6 de diciembre.

Durante esta aventura, David y Ester se encuentran con aprendizajes basados en los valores familiares. La trama incluye también a Luis, un personaje que atraviesa el duelo de una pérdida e invita a la reflexión sobre la importancia de acompañar a los seres queridos.

Se trata de una producción que busca acercar a las familias a una historia sobre el amor al prójimo y el valor de estar presente para los otros.

Frozen: más de 80 artistas en una escena de producción de danza

El universo de Arendelle llega a las calles bogotanas con el espectáculo de Frozen, una producción de DanceCenter Bogotá con más de 80 artistas en escena. El espectáculo invita a revivir esta historia por medio de la danza, los colores, la música, una puesta en escena pensada para toda la familia.

Este espectáculo tendrá solamente dos funciones, el 12 y 13 de diciembre; ambas serán a las 6:00 de la tarde en el Teatro Libre (calle 62 #9A-65).

Boletería: desde $50.000.

Reservas: 310 792 3686.

Compra presencial: carrera 46 # 91-41.

Misi: El musical navideño que pone a prueba la magia frente a la inteligencia artificial

U-Rosario-Misi Producciones llegará al Teatro Colsubsidio del 21 de noviembre al 20 de diciembre.

La historia viaja al Polo Norte, donde Papá Noel, Mamá Noel y sus aliados deberán enfrentarse a una amenaza inesperada: Valerio Byte, presidente de una compañía tecnológica, y su nuevo juguete NeuroGlow, que amenaza con desplazar la tradición y la magia de la Navidad.

La producción reúne a más de 50 artistas entre niños, jóvenes y adultos y cuenta con la presentación de la Orquesta Nueva Filarmonía.

Las funciones programadas los jueves y viernes a las 7:30 de la noche; los sábados a las 3:00 de la tarde y 7:30 de la noche; los domingos y festivos a las 4:00 de la tarde. El escenario será el Teatro Colsubsidio Robert Arias Pérez.

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