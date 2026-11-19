¡Teatro en Navidad! Tres espectáculos familiares para disfrutar en Bogotá 2026
Le traemos una guía de producciones para disfrutar en diciembre. Conozca todos los detalles aquí
Para diciembre de 2026, Bogotá contará con una oferta en danza, música y grandes historias para disfrutar en familia.
Tres producciones llegan por la temporada navideña a diferentes escenarios de la capital. Entre los espectáculos se encuentra una aventura centrada en valores para niños y adultos, una danza inspirada en uno de los éxitos de cine infantil y un musical navideño.
Tres espectáculos navideños: Fecha y lugar
David y Ester en la máquina del tiempo
El teatro G12 recibirá la obra David y Ester en la Máquina del Tiempo, una producción que invita a acompañar a los protagonistas en un viaje por relatos y personajes como Abraham, Noé, Pablo y Gedeón el 5 y 6 de diciembre.
Durante esta aventura, David y Ester se encuentran con aprendizajes basados en los valores familiares. La trama incluye también a Luis, un personaje que atraviesa el duelo de una pérdida e invita a la reflexión sobre la importancia de acompañar a los seres queridos.
Se trata de una producción que busca acercar a las familias a una historia sobre el amor al prójimo y el valor de estar presente para los otros.
Frozen: más de 80 artistas en una escena de producción de danza
El universo de Arendelle llega a las calles bogotanas con el espectáculo de Frozen, una producción de DanceCenter Bogotá con más de 80 artistas en escena. El espectáculo invita a revivir esta historia por medio de la danza, los colores, la música, una puesta en escena pensada para toda la familia.
Este espectáculo tendrá solamente dos funciones, el 12 y 13 de diciembre; ambas serán a las 6:00 de la tarde en el Teatro Libre (calle 62 #9A-65).
- Boletería: desde $50.000.
- Reservas: 310 792 3686.
- Compra presencial: carrera 46 # 91-41.
Misi: El musical navideño que pone a prueba la magia frente a la inteligencia artificial
U-Rosario-Misi Producciones llegará al Teatro Colsubsidio del 21 de noviembre al 20 de diciembre.
La historia viaja al Polo Norte, donde Papá Noel, Mamá Noel y sus aliados deberán enfrentarse a una amenaza inesperada: Valerio Byte, presidente de una compañía tecnológica, y su nuevo juguete NeuroGlow, que amenaza con desplazar la tradición y la magia de la Navidad.
La producción reúne a más de 50 artistas entre niños, jóvenes y adultos y cuenta con la presentación de la Orquesta Nueva Filarmonía.
Las funciones programadas los jueves y viernes a las 7:30 de la noche; los sábados a las 3:00 de la tarde y 7:30 de la noche; los domingos y festivos a las 4:00 de la tarde. El escenario será el Teatro Colsubsidio Robert Arias Pérez.
Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio